Ιταλία: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο Τορίνο

Δέκα διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης τραυματίστηκαν στο Τορίνο μετά συγκρούσεις με την αστυνομία.

Διαδηλωτές που συμμετείχαν το Σάββατο στο Τορίνο σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της πόλης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας έκλεισαν το δρόμο και έκαναν χρήση ασπίδων, δακρυγόνων και αντλιών νερού. Οι διαδηλωτές απάντησαν με μπουκάλια, ξύλινα καντάρια απο σημαίες, πέτρες και καπνογόνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές και 2 αστυνομικοί.

Μια μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών, στην συνέχεια, μπλόκαρε τον δρόμο που συνδέει τον αερολιμένα του Καζέλε με την πόλη του Τορίνο.

Πολλά εμπορικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή παρέμειναν κλειστά, ενώ σημαντικός αριθμός επιβατών που επρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Καζέλε