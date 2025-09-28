Ιταλία: Ωμή απειλή σε ιερέα – Του παρέδωσαν σφαίρα στη θεία κοινωνία

Δράστης που συνελήφθη άμεσα, παρέδωσε σε ιερέα της Ιταλίας σφαίρα πιστολιού.

Σοβαρότατο συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στο Καϊβάνο, στην επαρχία της Νάπολης, στη Νότιο Ιταλία.

Σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της τελετής της θείας κοινωνίας σε εκκλησιαστική λειτουργία, ένας άνδρας ανάμεσα στην ουρά των πιστών παρέδωσε στον ιερέα μια σφαίρα πιστολιού. Αμέσως, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, όμως οι Αρχές τον σταμάτησαν σχεδόν αμέσως.

Το επεισόδιο, το οποίο διηγήθηκε η Πίνα Καστιέλο, υφυπουργός στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, θεωρείται από πολλούς πολύ σοβαρό για διάφορους λόγους. Η περιοχή του Καϊβάνο είναι σημαντικά υποβαθμισμένη και επί σειρά ετών ήταν κάτω από την επιρροή της μαφίας της Νάπολης, την καμόρα, με πολύ υψηλή εγκληματικότητα.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023 δύο ανήλικες ξαδέλφες έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού στην περιοχή, γεγονός το οποίο προκάλεσε αποτροπιασμό αλλά και την αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, της οποίας η κυβέρνηση στη συνέχεια προχώρησε στην έκδοση σχετικού νομοθετικού πακέτου για την καταπολέμηση της νεανικής δυσφορίας και εγκληματικότητας, με πόρους ειδικά για την περιοχή του Καϊβάνο.

Σε αυτό τον πόλεμο κατά της υποβάθμισης της περιοχής ήταν και ο παπάς της τοπικής ενορίας, Ντον Μαουρίτσιο Πατριτσιέλο, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα, τάσσεται ανοικτά κατά της καμόρα και της χρήσης ναρκωτικών, και ζει με μόνιμη αστυνομική φρουρά. Μάλιστα, ήδη το Σάββατο 27/9 σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή της ενορίας του ιερέα.