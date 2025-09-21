Και η Πορτογαλία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος

Στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε και η Πορτογαλία. Η δήλωση του Πορτογάλου ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ράνγκελ, ανακοίνωσε την Κυριακή (21/9), ότι η χώρα του έχει πλέον αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

“Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και θεμελιώδους γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής”, δήλωσε ο Ράνγκελ σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

“Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα”, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Χαμάς “δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής” και απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ράνγκελ δήλωσε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης “δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα” και καταδίκασε επίσης την κατάσταση λιμού στην περιοχή, την καταστροφή καθώς και την “επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη”.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έρχεται στον απόηχο της αντίστοιχης απόφασης από Καναδά, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο.