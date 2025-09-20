Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους την Κυριακή (21/9) ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας με δήλωσή του την Παρασκευή (19/9).

Όπως διευκρινίζεται, η επίσημη ανακήρυξη θα πραγματοποιηθεί πριν από τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ, είχε ήδη δηλώσει κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Λισαβόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία, η οποία προχώρησε στην αναγνώριση τον Μάιο του 2024 μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, καλώντας μάλιστα και άλλα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πράξουν το ίδιο, η Πορτογαλία επέλεξε μια πιο προσεκτική στάση, επιδιώκοντας πρώτα να διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση.

Μέχρι σήμερα, μόνο λίγα από τα 27 κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, κυρίως χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, καθώς και η Σουηδία και η Κύπρος.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε εγκρίνει το 2012 την de facto αναγνώριση της Παλαιστίνης, αναβαθμίζοντας το καθεστώς της από «οντότητα» σε «κράτος μη μέλος».

Η κίνηση αυτή της Λισαβόνας έρχεται σε μια περίοδο που το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με διεθνή κατακραυγή, για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα.