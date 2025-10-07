Καταγγελία κατά της Τζόρτζια Μελόνι για γενοκτονία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι κατατέθηκε καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για συμμετοχή σε γενοκτονία, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ιταλούς αξιωματούχους.

“Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία”, δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.

Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων “Leonardo”, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

“Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία “, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.