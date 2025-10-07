Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Αναφορές για εγκλωβισμένους και τραυματίες

Τουλάχιστον 6 όροφοι ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου κατέρρευσαν στην Μαδρίτη. Αναφορές για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Hileras, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και να τραυματιστεί ακόμη ένα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στον τόπο του συμβάντος. Στο σημείο βρίσκονται 11 οχήματα τις πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της El Pais, το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο με ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε. Αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι όροφοι και μπορεί να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο παγιδευμένο, αν όχι περισσότερα». «Οι πληροφορίες είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένες», δήλωσαν.

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν υπό ανακαίνιση· είχαν εγκαταστήσει έναν γερανό πολύ πρόχειρα στη σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι θα φτιάξουν ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν δύο χρόνια», ανέφερε μια κάτοικος της περιοχής. «Πριν μισή ώρα ένιωσα ένα τρομερό τράνταγμα στον δρόμο και σηκώθηκε πολύ σκόνη μπροστά από το κτίριο, ένα νέφος που έκανε τον κόσμο να τρομάξει», πρόσθεσε.