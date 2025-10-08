Κλιμακώνει ο Τραμπ για την εθνοφρουρά: Ζητά να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

Ο Τραμπ καλεί για φυλάκιση του Δημάρχου Σικάγο και του Κυβερνήτη Ιλινόις, ενώ προετοιμάζει στρατιωτική παρέμβαση στην πόλη, εν μέσω κλιμάκωσης της πολιτικής έντασης στις ΗΠΑ.

Τη φυλάκιση του Δημάρχου του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, και του Κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζ.Μπ. Πρίτζκερ -δύο δημοκρατικών πολιτικών- ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η διοίκησή του ετοιμαζόταν να στείλει στρατεύματα στους δρόμους της τρίτης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Η έκκληση του Τραμπ για τη φυλάκιση των δύο πολιτικών αντιπάλων του, έρχεται λίγες μέρες πριν την εμφάνιση του πρώην Διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, στο δικαστήριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες που έχουν επικριθεί ευρέως ως αδύναμες και αβάσιμες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καλέσει για φυλάκιση των αντιπάλων του, από την αρχή της πολιτικής του πορείας το 2015, με τον Κόμι να είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει δικαστική δίωξη.

Μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Δήμαρχο Τζόνσον και τον Κυβερνήτη Πρίτζκερ για αποτυχία στην προστασία των αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), οι οποίοι επιχειρούν στο Σικάγο.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να είναι στη φυλακή για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματούχους του ICE! Ο Κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους υπαλλήλους της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης.

Η στρατιωτική επέμβαση και η αντίδραση των τοπικών αρχών

Στο μεταξύ, εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Τέξας έχουν συγκεντρωθεί σε στρατιωτική βάση έξω από το Σικάγο, παρά τις αντιρρήσεις του Πρίτζκερ, του Τζόνσον και άλλων Δημοκρατικών ηγετών της πολιτείας. Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατεύματα σε περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε «εκπαιδευτικά πεδία» για τις ένοπλες δυνάμεις.

Πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Reuters και το Ipsos δείχνει ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στη στρατιωτική παρέμβαση χωρίς εξωτερική απειλή.

Παρά τις ενστάσεις, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή στρατευμάτων στην πόλη του Σικάγο και στο Πόρτλαντ, ακολουθώντας τις προηγούμενες αποστολές στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον, όπου είχε αντιμετωπίσει σφοδρές αντιδράσεις από Δημοκρατικούς δημάρχους και κυβερνήτες.

Ο ίδιος δήλωσε σε ανάρτησή του πως «ο στόχος μου είναι πολύ απλός. Σταματήστε το έγκλημα στην Αμερική!».

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το βίαιο έγκλημα έχει μειωθεί σε πολλές αμερικανικές πόλεις μετά την έξαρση που παρατηρήθηκε την περίοδο της πανδημίας (μια πραγματικότητα που εσκεμμένα αγνοεί ο Τραμπ), ενώ οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων και όχι για την καταπολέμηση του εγκλήματος στους δρόμους.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, οι διαμαρτυρίες κατά της πολιτικής του Τραμπ για τη μετανάστευση σε Σικάγο και Πόρτλαντ είχαν περιορισμένο μέγεθος και κυρίως ειρηνικό χαρακτήρα, κάτι που απέχει πολύ από τις συνθήκες που περιγράφουν τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η “εσωτερική τρομοκρατία” και η νομική μάχη

Ο Τοντ Μπλανς, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε στην τηλεόραση του Fox News πως «ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Σικάγο είναι κυριολεκτικά εσωτερική τρομοκρατία».

Από την πλευρά του, ο Πρίτζκερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπαθεί να προκαλέσει βία για να δικαιολογήσει τη στρατιωτικοποίηση της χώρας, με την πολιτεία του να καταθέτει μήνυση για να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατευμάτων.

Ωστόσο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε το «πράσινο φως» για την αποστολή στρατευμάτων στο Σικάγο, ενώ άλλος δικαστής ανέστειλε την αποστολή στο Πόρτλαντ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επικαλεστεί τον αντι-εξεγερτικό νόμο, προκειμένου να παρακάμψει οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις που μπλοκάρουν τις ενέργειές του – ένας νόμος που είχε ενεργοποιηθεί για τελευταία φορά κατά τις ταραχές του 1992 στο Λος Άντζελες.

Η πολιτική ένταση στις ΗΠΑ συνεχώς αυξάνεται, με τον Τραμπ να επιχειρεί να επιβάλλει την ατζέντα του σε ένα τοπίο γεμάτο αντιδράσεις και έντονες διαμάχες.