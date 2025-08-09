Κολομβία: Η κυβέρνηση σε διαπραγμάτευση με το καρτέλ “Clan del Golfo”

Με το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας άρχισε συνομιλίες η κυβέρνηση της χώρας. Η ιστορία της Clan del Golfo και ο ρόλος του Τραμπ.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την Παρασκευή πως άρχισαν «συνομιλίες» στο εξωτερικό με την Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ των ναρκωτικών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η Clan del Golfo, που γεννήθηκε στις στάχτες ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων, οι οποίες διαλύθηκαν κι αφοπλίστηκαν τα χρόνια του 2000 και εκτιμάται πως μετρά σήμερα πάνω από 7.500 μέλη, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον πλανήτη κι αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις ως προς την ασφάλεια με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος, ο πρώτος αρχηγός του κράτους που ανήκει στην αριστερά.

«Αρχίσαμε συνομιλίες εκτός της Κολομβίας με τον αυτοανακηρυγμένο Στρατό Γαϊτανιστών», είπε ο κ. Πέτρο κατά τη διάρκεια τελετής στην Κόρδοβα (βόρεια), χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Clan del Golfo είναι επίσης γνωστή με την ονομασία Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) κι επιμένει πως είναι πολιτική οργάνωση, όχι καρτέλ ναρκωτικών.

Απαιτεί, ως τέτοια, διακριτική μεταχείριση, παρόμοια με εκείνη που είχαν οι οργανώσεις ανταρτών και τα τάγματα των παραστρατιωτικών στο παρελθόν.

Στα τέλη Ιουλίου, η κυβέρνηση παρουσίασε στο Κογκρέσο αμφιλεγόμενη πρόταση, η οποία προβλέπει να προσφερθούν σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων μειώσεις ποινών και εγγυήσεις πως δεν θα εκδοθούν σε αντάλλαγμα για τον αφοπλισμό τους.

Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022, ο πρόεδρος Πέτρο προσπάθησε να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων τον αφοπλισμό διαφόρων ενόπλων οργανώσεων, χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα.

Το 2023, στην Κολομβία μετρήθηκαν 2.530.000 στρέμματα παράνομων καλλιεργειών κόκας, τα φύλλα της οποίας είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ, παρά τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων για την ανάσχεση της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο αν θα ανανεώσει η όχι την πιστοποίηση της Κολομβίας ως συμμάχου στον αγώνα εναντίον της εμπορίας ναρκωτικών, από την οποία εξαρτώνται χρηματοδοτήσεις καίριες για την αντιμετώπιση των ανταρτών και των διακινητών ναρκωτικών.