Εν μέσω πανδημίας ένα βιβλίο με αστεία για παιδιά γίνεται best seller

Η Κάρολ Π. Ρόμαν δεν περίμενε ότι το «Big Book of Silly Jokes for Kids» (Το Μεγάλο Βιβλίο των Ανόητων Αστείων για Παιδιά), ένα από τα περισσότερα από 50 παιδικά βιβλία, που έχει γράψει ότι θα γίνει best seller στην Amazon.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2019, οι πωλήσεις άρχισαν να ανεβαίνουν γύρω στα Χριστούγεννα, μέχρι που το απόθεμα τελείωσε. Νέα αντίτυπα δεν μπορούσαν να εκτυπωθούν γρήγορα για να καλύψουν τη ζήτηση και το βιβλίο έφυγε από το προσκήνιο.

Τον Φεβρουάριο άρχισε πάλι η ζήτηση, αλλά μετά ήρθε ένα γεγονός που την εκτόξευσε στα ύψη. Η πανδημία του κορονοϊού.

Μέσα σε λίγες ημέρες τα σχολεία στις ΗΠΑ, όπως και στις περισσότερες χώρες έκλεισαν και οι γονείς πρέπει να εργάζονται από το σπίτι. Αναζητώντας βιβλία για να απασχοληθούν τα παιδιά κατέφυγαν στην αγορά παιδικών βιβλίων.

Το «The Big Book of Silly Jokes for Kids» βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τα best seller παιδικά βιβλία της Amazon στις 25 Μαρτίου.

The Big Book of Silly Jokes for Kids AMAZON

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό γιατί αποδείχθηκε κορυφαία επιλογή για τις οικογένειες υπό περιορισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Πρώτον, υπάρχει η ανάγκη για αστεία και χαλάρωση σε καιρούς αβεβαιότητας. Στη συνέχεια, είναι η μορφή του βιβλίου, στο οποίο είναι καταγεγραμμένα περισσότερα από 800 ανέκδοτα για τα παιδιά, χωρισμένα σε κατηγορίες όπως γλωσσοδέτες, αινίγματα και λογοπαίγνια. Προσφέρει περισσότερο μια διαδραστική εμπειρία, απ’ ότι οι ιστορίες πριν από τον ύπνο.

Η συγγραφέας, η οποία ζει στις ΗΠΑ, στο Λονγκ Άιλαντ, όπως εξήγησε σε συνέντευξή στην εφημερίδα μοιράστηκε τα ανέκδοτα με τα εγγόνια της προτού τα συμπεριλάβει στο βιβλίο.

Η βραβευμένη συγγραφέας, σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες έχει γράψει πάνω από πενήντα παιδικά βιβλία με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, πειρατές και πριγκίπισσες, αλλά και μία σειρά γνωριμίας με διάφορες χώρες και πολιτισμούς και είναι μία από τις ιδρύτριες του περιοδικού, Indie Author's Monthly.