Κορονοϊός: Τι γίνεται στην "εμβολιασμένη" Βρετανία και το Ισραήλ

Αισιόδοξο μήνυμα από το Ισραήλ για τα αποτελέσματα του εμβολιασμού στη μάχη κατά του κορονοϊού έστειλε μιλώντας στην ΕΡΤ, η Νινέτα Αμαρίλλιο, ερευνήτρια για τον καρκίνο και αιματολόγος στο νοσοκομείο Sheba Tel Hashomer.

ADVERTISING

Όπως είπε, συστηματικά μέσα στο νοσοκομείο μελετούν την διάρκεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται μετά τον εμβολιασμό, ενώ αναφέρθηκε και στο εισπνεόμενο και πολλά υποσχόμενο φάρμακο από το Ισραήλ στη θεραπεία της Covid-19, για το οποίο, όπως επισήμανε, είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε σε σιγουριά για την αποτελεσματικότητά του, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί για το συγκεκριμένο το ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου φαρμάκων.

"Νιώθουμε πολύ καλά και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Τα εμβόλια έχουν αποδείξει την αξία τους. Είμαστε σε μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένοι. Η εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ μεγάλη, ακόμη και στους νέους από 16 ετών και μελετάται στο Ισραήλ και ο εμβολιασμός για τους άνω των 12 ετών. Άλλαξε η εικόνα μέσα στο νοσοκομείο, έξω στους δρόμους, στις δραστηριότητες. Είναι πολύ ευχάριστο. Μέχρι που μερικοί λένε "it's too good to be good". Είναι αλήθεια", δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Αμαρίλλιο.

Αναφερόμενη στην "ανοσία της αγέλης" στο Ισραήλ, υπογράμμισε πως η χώρα βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν, αλλά οι επιστήμονες δεν διακινδυνεύουν να δηλώσουν ότι έχει επιτευχθεί, για να μην υπάρξει χαλάρωση. Παρόλα αυτά, διαβεβαίωσε πως η κανονικότητα έχει επέλθει σχεδόν απόλυτα.

"Κανείς δεν θέλει να πει ότι φτάσαμε στην "ανοσία της αγέλης" γιατί υπάρχει ο φόβος να χαλαρώσουμε, να αρχίσουμε τις αγκαλιές και τα φιλιά. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι ασυμπτωματικοί. Μάλλον έχουμε πλησιάσει εκεί, αλλά δεν είναι υπεύθυνο να πεις κάτι τέτοιο. Ωστόσο, το σίγουρο είναι πως η κατάσταση έχει φτιάξει. Σχεδόν απόλυτα", ανέφερε.

Όσο για τις μελέτες που γίνονται σχετικά με την ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο, καθώς και το κατά πόσο θα χρειαστεί να εμβολιαστούμε ξανά και του χρόνου, η κ. Αμαρίλλιο είπε:

"Συστηματικά μέσα στο νοσοκομείο έχουν αρχίσει να μελετούν για το πόσο διαρκεί η ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ακόμη και λίγα αντισώματα μετά από καιρό είναι αρκετά για να σε προστατεύσουν. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι, όσοι εμβολιάστηκαν, τους προσφέρθηκε μία ερευνητική μέτρηση. Είδαμε ότι κατεβαίνουν τα αντισώματα. Ακόμη και λίγα αντισώματα, πάνω από το 1 για παράδειγμα (ανάλογα με την μέτρηση που χρησιμοποιείται), δείχνουν ότι υπάρχει ανοσία. Η εντύπωση όλων μας είναι ότι πολύ πιθανό να χρειαστεί κάποια ενίσχυση του εμβολίου. Θα το μάθουμε όταν πάρουμε τα αποτελέσματα από τις εταιρείες".

Εμβολιασμός στο Ισραήλ MAYA ALLERUZZO / ASSOCIATED PRESS

Σε πρόσφατη μελέτη, ερευνητές του ινστιτούτου της δεύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας Maccabi, έφθασαν άλλωστε στο συμπέρασμα ότι η πρώτη δόση του εμβολίου επιτρέπει την μείωση κατά 51% των μολύνσεων με την Covid-19 13 έως 24 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα ιατρικά δεδομένα των εμβολιασθέντων 12 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, περίοδο κατά την οποία η ανοσολογική απόκριση του συστήματος δεν είναι ακόμη καθοριστική, με τα ιατρικά δεδομένα των επόμενων δώδεκα ημερών.

Αν ορισμένες χώρες έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν μία πρώτη δόση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων πριν περάσουν στην δεύτερη δόση (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο), το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει πρόβλημα τροφοδοσίας σε εμβόλια λόγω της ειδικής συμφωνίας που έχει κάνει με την Pfizer, επέλεξε το πρωτόκολλο της δεύτερης δόσης ακριβώς τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, όπως συνιστούν οι Pfizer/BionTech.

Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα παραπέμπουν σε αποτελεσματικότητα 92% μία εβδομάδα μετά την δεύτερη δόση, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Maccabi, η οποία ανέφερε 66 ελαφρές μολύνσεις που δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία επί των 248.000 ατόμων που μελετήθηκαν, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει λεπτομερή επιστημονική μελέτη για τα δεδομένα αυτά.

Ένα βήμα πριν την "ανοσία της αγέλης" και η Βρετανία

Επιτυχημένη είναι η έκβαση της εκστρατείας εμβολιασμού και στη Μεγάλη Βρετανία, τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα της πανδημίας και παλεύει για περισσότερες δόσεις εμβολίων.

Σύμφωνα με μελέτη του βρετανικού πανεπιστημίου UCL, η Βρετανία θα ανήκει από τη Δευτέρα (12/4) στις χώρες που έχουν κατακτήσει την ανοσία, καθώς πάνω από 70% του κόσμου έχει, είτε μέσω χορήγησης δόσης είτε λόγω προηγούμενης μόλυνσης από κορονοϊό, ανοσία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 32 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση, που σημαίνει ότι επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος του Λονδίνου.

Σε αριθμό ρεκόρ κινήθηκε, παράλληλα, και ο αριθμός όσων έλαβαν τη δεύτερη δόση. Συγκεκριμένα, πάνω από το 10% του πληθυσμού έχει θωρακιστεί πλήρως, με τη δεύτερη δόση να έχει χορηγηθεί σε περίπου 7 εκατομμύρια κόσμου.

Η Βρετανία διένειμε 586.339 επιπλέον εμβόλια κατά της COVID-19, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα ημερήσια στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Έτσι, η Βρετανία έχει χορηγήσει μέχρι τώρα σε 32,12 εκατομμύρια ανθρώπους την πρώτη δόση ενός εμβολίου και σε 7,47 εκατομμύρια μια δεύτερη δόση, έτσι ώστε να αρχίσει να ξανανοίγει την οικονομία όπως υπολογίζει.

Οι επιστήμονες του Imperial College του Λονδίνου δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας αρχίζει να "σπάει τη σχέση" μεταξύ κρουσμάτων Covid και θανάτων, με τις λοιμώξεις να πέφτουν γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ επέμεινε ότι η Βρετανία πρέπει να εμμείνει στον χάρτη πορείας του πρωθυπουργού για έξοδο από το lockdown.

Προληπτικά έδρασε η ταχεία διάθεση των εμβολίων κατά της COVID-19 στην Αγγλία, αποτρέποντας μέχρι τα τέλη Μαρτίου το θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα και με ανάλυση της υπηρεσίας δημόσιας υγείας της Αγγλίας (Public Health England).

Η Αγγλία κατέγραψε κορύφωση των μολύνσεων με κορονοϊό, των νοσηλειών και των θανάτων τον Ιανουάριο, αλλά οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότεροι χωρίς το ταχύ πρόγραμμα εμβολιασμών, το οποίο άρχισε στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Η ανάλυση συνέκρινε τον αριθμό των θανάτων που είχαν καταγραφεί μέχρι την περίοδο του Μαρτίου, με τον αριθμό των θανάτων που θα αναμένονταν στην περίπτωση που δεν είχε γίνει η διάθεση των εμβολίων κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Περίπου 127.000 άνθρωποι πέθαναν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε 28 ημέρες ενώ είχαν βρεθεί θετικοί στην COVID-19.

Η εκστρατεία εμβολιασμού επιταχύνθηκε το Μάρτιο. Συνολικά 31,8 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Βρετανία έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ενώ 6,1 εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν με δύο δόσεις.

Βρετανία: Ανοίγουν αύριο λιανεμπόριο και εστίαση

Επίσημα από αύριο 12 Απριλίου εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο χαλάρωσης των μέτρων που είχε σχεδιάσει η κυβέρνηση, με το άνοιγμα καταστημάτων λιανεμπορίου, υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας, γυμναστηρίων, δημόσιων βιβλιοθηκών, ζωολογικών κήπων και θεματικών πάρκων αλλά και της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους παμπ και εστιατορίων, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία εθνικά λοκντάουν από τον Μάρτιο του 2020 έχουν κοστίσει 30 δισεκατομμύρια λίρες από απώλειες πωλήσεων, σύμφωνα με τον σύνδεσμο λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας (BRC).

Με ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος ζητά από τον κόσμο να τηρήσει ευλαβικά τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής καθώς τα καταστήματα «έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια για τη λήψη προληπτικών μέτρων», αλλά και να σεβαστεί το προσωπικό αφού σύμφωνα με σχετική έρευνα παρατηρήθηκε αύξηση περιστατικών κακής συμπεριφοράς των πελατών κατά την περίοδο της πανδημίας.

Από τις 26 Μαρτίου η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να στηρίξει το λιανεμπόριο έχει ανακοινώσει ότι με το άνοιγμα των καταστημάτων από αύριο θα δίνεται και η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου μέχρι τις 22:00 από Δευτέρα έως Σάββατο.

Την ίδια ώρα παράγοντες της αγοράς ζητούν περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση στα καταστήματα με προσωπικό μικρότερο των δέκα ατόμων, με την ανάπτυξη ενός συστήματος «Shop Out to Help Out» που μεταξύ άλλων θα δίνει τη δυνατότητα στα μαγαζιά αυτά να πωλούν τα προϊόντα τους με επιδοτούμενη έκπτωση από Δευτέρα έως Τετάρτη, για ένα μήνα. Το όφελος του καταναλωτή θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10 λίρες για κάθε αγορά.

Σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον το «ξεκλείδωμα» κάθε βήματος του σχεδίου χαλάρωσης των μέτρων που είχε αναγγελθεί από τις 22 Φεβρουαρίου, θα ήταν βάσει των «δεδομένων και όχι των ημερομηνιών». Θεωρείται λοιπόν ότι η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού και την επιστροφή στην κανονικότητα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Όμως στην πράξη αυτό δεν θα ισχύσει για όλους, αφού αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 38,2% των παμπ και των εστιατορίων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν εξωτερικό χώρο και μάλιστα στο Λονδίνο το ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 33,1%.

Πολλοί είναι οι επιστήμονες που ανησυχούν πως το αυριανό άνοιγμα των καταστημάτων μπορεί να προκαλέσει ένα τρίτο κύμα έξαρσης της πανδημίας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις