ΗΠΑ: Συνελήφθη ένοπλος που προσποιούνταν τον αστυνομικό στο στάδιο όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Άγνωστος πλησίασε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονται στο στάδιο όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ και ισχυρίστηκε πως είναι αστυνομικός.

Ένοπλος άνδρας που προσποιούνταν τον αστυνομικό συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο στάδιο της Αριζόνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο State Farm Stadium, έδρα των Arizona Cardinals του NFL, στην πόλη Γκλέντεϊλ, την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία στο Fox News Digital.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές στην Αριζόνα, ερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο, δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Άντονι Γκουλιέλμι.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το άτομο προσεγγίστηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και δήλωσε κατά τη διάρκεια της επαφής ότι ήταν μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου και ότι ήταν οπλισμένο. Το άτομο δεν είναι μέλος εξουσιοδοτημένων δυνάμεων που εργάζονται για την εκδήλωση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση».

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 100.000 άτομα, ανάμεσά τους και υψηλούς προσκεκλημένους όπως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος JD Vance.