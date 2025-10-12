Κρεμλίνο: “Δραματική κλιμάκωση” στον πόλεμο – Προειδοποίηση προς τη Δύση

Η Ρωσία προειδοποιεί ότι η αποστολή αμερικανικών πυραύλων στην Ουκρανία θα ανοίξει νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο κεφάλαιο στη σύγκρουση με τη Δύση.

Την “βαθιά ανησυχία” του για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk εξέφρασε το Κρεμλίνο, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε “ιδιαίτερα κρίσιμο και εκρηκτικό σημείο”, με την ένταση να αυξάνεται από όλες τις πλευρές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πριν δώσει το “πράσινο φως” για την αποστολή Tomahawk στο Κίεβο, θέλει να γνωρίζει με σαφήνεια πώς σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει η ουκρανική πλευρά, καθώς -όπως είπε- δεν επιθυμεί “παραπέρα κλιμάκωση”.

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι έχει “κάπως καταλήξει” στην απόφασή του.

Τι σημαίνει η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια που φτάνει τα 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ακόμη και προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το Κογκρέσο, ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των πυραύλων μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές.

«Το θέμα των Tomahawk είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση. «Ζούμε μια δραματική στιγμή. Η ένταση κλιμακώνεται από παντού».

Ο Πεσκόφ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ένα ρητορικό -και ιδιαίτερα επιθετικό- ερώτημα: «Σκεφτείτε το: εκτοξεύεται ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς που ξέρουμε ότι ενδέχεται να φέρει πυρηνική κεφαλή. Τι πρέπει να υποθέσει η Ρωσία; Πώς να αντιδράσει; Οι στρατιωτικοί αναλυτές στη Δύση οφείλουν να κατανοήσουν τις συνέπειες».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι τέτοια οπλικά συστήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άμεση εμπλοκή Αμερικανών στρατιωτικών, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε “ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης”.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι ΗΠΑ φέρονται να συνδράμουν ήδη την Ουκρανία στο σχεδιασμό επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, παρέχοντας πληροφορίες για διαδρομές, υψόμετρα και χρονισμό ώστε να αποφεύγεται η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Η πιο βαθιά σύγκρουση Μόσχας – Δύσης από την Κρίση της Κούβας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει οδηγήσει σε μια αντιπαράθεση χωρίς προηγούμενο ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, με τη Μόσχα να μιλά πλέον ξεκάθαρα για “θερμή σύγκρουση” με το ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τη σύγκρουση ως ιστορική καμπή, κατηγορώντας τη Δύση ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέλεξε να ταπεινώσει τη Ρωσία και να προωθήσει το ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορά της.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της μιλούν για καθαρή απόπειρα επιθετικής, “αυτοκρατορικού τύπου”, εισβολής σε κυρίαρχο κράτος.