Κρεμλίνο: Η Ευρώπη εμποδίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Η Ευρώπη εμποδίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνη στην ΟυκρανίαΔιαβάζεται σε 1'
Το Κρεμλίνο κατηγορεί ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι παρακωλύουν τις πρωτοβουλίες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να τονίζει πως η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
- 31 Αυγούστου 2025 15:55
Το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.
«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.
«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».