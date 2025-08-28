Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ούτε χάρηκε, ούτε αιφνιδιάστηκε από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Στην πρώτη δήλωσή του για τη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο, ο Λευκός Οίκος σημειώνει πως ο πρόεδρος Τραμπ “δεν χάρηκε αλλά και δεν αιφνιδιάστηκε”

Ενώ όλος ο πλανήτης περιμένει μια δήλωση από τον αμερικανό πρόεδρο για το φονικό χτύπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία που άφησε πίσω του 19 νεκρούς, η πρώτη δήλωση ήρθε δια στόματος της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, με την Κάρολαϊν Λέβιτ να λέει πως ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε».

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.

Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά,σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Από τα πλήγματα αυτά υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.