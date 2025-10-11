Λεκορνί: “Η νέα κυβέρνηση πρέπει να αντανακλά την κοινοβουλευτική πραγματικότητα”

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επανέρχεται στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας και αναλαμβάνει την αποστολή της ψήφισης του προϋπολογισμού πριν τις 31 Δεκεμβρίου. Με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιστρέφει στη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, την οποία άφησε την περασμένη Δευτέρα (6/10) υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της θητείας του, ο Λεκορνί ανέφερε ότι θα διασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και ότι θα προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτή την «οδυνηρή» στιγμή για όλους.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η επόμενη κυβέρνηση της Γαλλίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που να αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, χωρίς όμως να είναι όμηρος κομματικών συμφερόντων». Οι δηλώσεις έγιναν μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού σε αστυνομικό τμήμα στο Λ’Αι-λε-Ρόζ, νότια του Παρισιού.

Σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλα τα σενάρια είναι πιθανά, αρκεί να είναι ρεαλιστικά».

Κριτική από την αντιπολίτευση για την επανεκλογή του Λεκoρνί

Ο Μακρόν επανέφερε στην πρωθυπουργία τον Λεκορνί μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του και έγινε αποδέκτης σφοδρής κριτικής από την αντιπολίτευση, που χαρακτήρισε την κίνηση «απαράδεκτη», «κακόγουστο αστείο» και «ένα μεσαίο δάχτυλο προς τους Γάλλους». Παρά τη σφοδρή κριτική, η δημοτικότητα του Λεκορνί αυξήθηκε, κατατάσσοντάς τον στους 10 πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Γαλλίας.

«Παρόλο που υπάρχουν κριτικές για την επανεκλογή του, η προσωπικότητά του παραμένει αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο Μπερνάρ Σανανές από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Elabe. «Η ταπεινότητα και η σεμνότητά του αντισταθμίζουν την εικόνα του Μακρόν».

Πριν την πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός, ο Λεκορνί ήταν άγνωστος στους περισσότερους Γάλλους, παρά τις διάφορες υπουργικές θέσεις που είχε αναλάβει από το 2017, μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο,η φήμη του εκτοξεύθηκε μετά την ομιλία του μετά την παραίτησή του, στην οποία εκφράστηκε με σεμνότητα.

Οι σύμμαχοί του επισημαίνουν ότι ο Λεκορνί, παρά την το γεγονός ότι είναι πιστός στον Μακρόν, διαθέτει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις, έχοντας ήδη δείξει προθυμία για παραχωρήσεις σε ζητήματα όπως η φορολόγηση των πλουσίων και η ηπιότερη προσέγγιση στη μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Ο Μακρόν τον εμπιστεύεται ξανά, βλέποντας τον ως την τελευταία του ευκαιρία για να αποφύγει πρόωρες εκλογές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.