Λίζα Κουκ: Παραμένει προσωρινά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στη Λίζα Κουκ να διατηρήσει προσωρινά τη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε την Τετάρτη ότι η Λίζα Κουκ, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), μπορεί να παραμείνει προσωρινά στη θέση της και ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την υπόθεση τον Ιανουάριο σχετικά με την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απομακρύνει.

Η προσωρινή απόφαση ισχύει μέχρι οι δικαστές να εξετάσουν την έφεση της κυβέρνησης κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου, η οποία επέτρεψε στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο την άμεση απομάκρυνση της Κουκ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κατάθεση της προσφυγής από την κυβέρνηση Τραμπ στο ανώτατο δικαστήριο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου να απομακρύνει την Κουκ και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην τράπεζα, που παίζει κρίσιμο ρόλο στην καθοδήγηση της οικονομίας.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει την Κουκ για υποτιθέμενη απάτη με στεγαστικά δάνεια (mortgage fraud), κατηγορία που η ίδια αρνείται.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, D. John Sauer, ανέφερε σε έγγραφα που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο Τραμπ έχει λόγο να απομακρύνει την Κουκ, όπως απαιτεί ο νόμος που διέπει τη Fed. Πρόσθεσε επίσης ότι τα δικαστήρια δεν έχουν διακριτική ευχέρεια να επανεξετάσουν την απόφαση του προέδρου.

Οι δικηγόροι της Κουκ προειδοποίησαν ότι η άμεση απομάκρυνσή της «θα υπονόμευε την ιστορική ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και θα διατάρασσε την αμερικανική οικονομία».

Το Κογκρέσο σχεδίασε τη Fed ώστε να έχει πολιτική ανεξαρτησία από τον πρόεδρο και να μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, όπως η αύξηση των επιτοκίων. Οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι η πολιτική πίεση από τον πρόεδρο για διατήρηση χαμηλών επιτοκίων για πολιτικούς λόγους μπορεί να πυροδοτήσει μακροπρόθεσμο πληθωρισμό.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει έντονα παράπονα ότι η Fed θα έπρεπε να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομία και είχε εξετάσει προηγουμένως την πιθανότητα απομάκρυνσης του Προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ. Στη συνεδρίαση της Fed αυτήν την εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, εν μέσω ενδείξεων χαλάρωσης της αγοράς εργασίας. Η Κουκ ψήφισε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.