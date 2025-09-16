Λουίτζι Μαντζιόνε: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες της τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO

Τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας κατά του Λουίτζι Μαντζιόνε, για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, απέρριψε δικαστής.

Δικαστής στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης απέρριψε δύο κατηγορίες περί τρομοκρατίας κατά του Λουίτζι Μαντζιόνε, του φερόμενου δολοφόνου του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Ο Γκρέγκορι Κάρο αποφάσισε επίσης ότι οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού κατά του Λουίτζι Μαντζιόνε μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια ακρόασης το πρωί της Τρίτης.

Είπε ότι οι εισαγγελείς απέτυχαν να αποδείξουν ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να δικαιολογήσουν τις κατηγορίες για δολοφονία σχετιζόμενη με τρομοκρατία που επιδίωκαν κατά του Μαντζιόνε.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Τόμπσον σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Εκτός από τις ποινικές διαδικασίες στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ποινή του θανάτου.