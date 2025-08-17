Μακρόν: “Αν είμαστε σήμερα αδύναμοι απέναντι στη Ρωσία, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο”

Σε δηλώσεις του μετά την τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Ευρώπη και η Ουκρανία θα παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο αύριο στην Ουάσινγκτον

Στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ εν όψει της συνάντησης της Δευτέρας (18/08) με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν στραμμένο το ενδιαφέρον του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Mιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που συζήτησε για τις προτεραιότητες της αυριανής συνάντησής, έστειλε το μήνυμα πως «αν είμαστε σήμερα αδύναμοι απέναντι στη Ρωσία, προετοιμάζουμε τις συγκρούσεις του αύριο» όπως αναφέρει η Le Monde.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι». Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η επίδειξη αδυναμίας αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να «στρώσει το έδαφος για μελλοντική σύγκρουση» – υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία στο παρελθόν δεν σεβάστηκε ειρηνευτικές συμφωνίες. «Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», τόνισε.

«Ο στόχος μας αύριο είναι απλός. Ο πρώτος είναι να θυμίσουμε τι ενώνει την Ουκρανία, τους Ευρωπαίους και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλουμε ειρήνη, μια ισχυρή, διαρκή ειρήνη, δηλαδή σεβαστή προς το διεθνές δίκαιο, που θα προηγείται η επιστροφή των αιχμαλώτων και των παιδιών, και που θα επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση, δηλαδή τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών. Αυτή είναι η ευθύνη των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανάμεσά τους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος: η Ρωσία. Και σήμερα, υπάρχει μόνο ένα κράτος που στην ουσία προτείνει μια ειρήνη που θα ισοδυναμούσε με παράδοση, και αυτό είναι η Ρωσία» είπε χαρακτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν.

Περνώντας στον δεύτερο στόχο, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, σημειώνοντας: «Ο δεύτερος είναι να μπορούμε να υπενθυμίσουμε εδώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εδαφική συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς τους νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες της Ουκρανίας. Καμία συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς. Αλλά με τον ίδιο τρόπο, καμία συζήτηση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων χωρίς τους ίδιους».

«Το τρίτο είναι να γίνει ο σύνδεσμος ανάμεσα σε οποιοδήποτε εδαφικό ζήτημα και στις εγγυήσεις ασφαλείας. Κι αυτό είναι όλη η δουλειά που κάναμε αυτούς τους τελευταίους μήνες» συνέχισε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Οποιαδήποτε συμφωνία βασισμένη στην απουσία ενός ουκρανικού στρατού ή στη μείωση του ουκρανικού στρατού θα ήταν μια ανειλικρινής συμφωνία καταδικασμένη να μην τηρηθεί. Γιατί τέτοιες συμφωνίες υπήρξαν και στο παρελθόν, ακόμη κι όταν η ίδια η Ρωσία υπέγραψε συμφωνίες μη επιθετικότητας με την Ουκρανία, όπως έκανε το 1994 με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, τις οποίες δεν σεβάστηκε. Και επομένως, η δομή του ουκρανικού στρατού είναι ο πρώτος πυλώνας αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας. Ο δεύτερος είναι αυτές οι δυνάμεις αποτροπής» συνέχισε.

«Αρκετά κράτη είναι έτοιμα να συμβάλουν σε αυτό, από την εκπαίδευση και τη λογιστική υποστήριξη έως την παρουσία σε ζώνες που δεν είναι θερμές, δηλαδή όχι στην πρώτη γραμμή, όχι σε αμφισβητούμενα εδάφη, αλλά με την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων στο πλευρό της Ουκρανίας. Θα παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο ζητώντας επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν, αφού έχουν ήδη θέσει τις εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι και τις έχουν επαναβεβαιώσει. Και το τρίτο είναι πώς θα το διατυπώσουμε επίσημα έναντι της Ουκρανίας» υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» AP PHOTO

Όπως εξήγησε: «Ουσιαστικά, η βούλησή μας αύριο είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών σε αυτή τη στιγμή επίλυσης της σύγκρουσης, επαναβεβαιώνοντας ποιος βρίσκεται στο πλευρό της ειρήνης, ποιος βρίσκεται στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, αλλά κυρίως πώς θα διασφαλίσουμε συλλογικά ότι η διεθνής τάξη γίνεται σεβαστή και ότι η ασφάλεια όλων μας προστατεύεται, γιατί διακυβεύεται η ασφάλεια των Ευρωπαίων και της Γαλλίας».

«Όταν μιλάμε για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, μιλάμε για μια ιμπεριαλιστική και αναθεωρητική δύναμη, που είναι η σημερινή Ρωσία, η οποία από το 2008 δεν έχει πάψει να επιδιώκει την κατάκτηση νέων εδαφών, να αναθεωρεί τα διεθνή σύνορα και να μην τηρεί ποτέ τις υποσχέσεις της για ειρήνη και μη επιθετικότητα. Και επομένως, αν είμαστε αδύναμοι σήμερα απέναντι στη Ρωσία, θα προετοιμάζουμε τις συγκρούσεις του αύριο, και αυτές θα πλήξουν τους Ουκρανούς. Και ας μην γελιόμαστε, μπορούν επίσης να μας πλήξουν την ίδια στιγμή που η χώρα μας συνεχίζει να δέχεται τακτικά επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στην ενημέρωση ή σε αμφισβητούμενους χώρους, από το θαλάσσιο έως το διαστημικό πεδίο. Άρα, καμία αδυναμία» τόνισε στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Στην ουσία, αυτό που θα πούμε είναι ότι θέλουμε ειρήνη. Όλοι όσοι θα βρίσκονται αύριο στην Ουάσινγκτον είναι στο πλευρό της ειρήνης από την 1η Ιουνίου. Αλλά θέλουμε μια ειρήνη στιβαρή, μια ειρήνη που σε καμία περίπτωση δεν θα ισοδυναμεί με παράδοση, μια ειρήνη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος της ασφάλειας των Ευρωπαίων» κατέληξε.