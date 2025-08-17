Τραμπ: “Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι”

Για μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερη ανάρτησή του.

«Μεγάλη πρόοδος σχετικά με την Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε πριν λίγα λεπτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά το μήνυμά του έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύνοδό του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν — και λίγο πριν από τη συνάντησή του αύριο, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, έγινε τη στιγμή που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραχωρούσαν κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, πριν την τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”.

«Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», τόνισε η Ούρσουλα απευθυνόμενη στον Ζελένσκι, ενώ, όπως είπε, η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τη δύναμη», προτού περιγράψει πώς θα πρέπει να μοιάζει μια συμφωνία. Όπως υπογράμμισε, «πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης».

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN δήλωσε για Ρωσία-ΗΠΑ πως “συμφωνήσαμε σε εγγυήσεις ασφαλείας που θα τις χαρακτήριζα κομβικές“, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δέχθηκε επίσης “νομοθετική κατοχύρωση” της δέσμευσης της Ρωσίας να μην εισβάλει ξανά ούτε στην Ουκρανία ούτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε μια σειρά από προηγούμενες αναρτήσεις του στο Truth Social, πάντως, ο Τραμπ επιτέθηκε στα ΜΜΕ για τον τρόπο που κάλυψαν τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, κάνοντας λόγο για fake news και για λανθασμένες ερμηνείες των όσων έγιναν στη σύνοδο.

«Αν κατάφερνα να κάνει η Ρωσία παραχώρηση της Μόσχας ως μέρος της Συμφωνίας, τα Fake News, μαζί με τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ τους, τους Ριζοσπάστες Αριστερούς Δημοκρατικούς, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία. Γι’ αυτό είναι τα FAKE NEWS! Επίσης, θα έπρεπε να μιλήσουν για τους 6 ΠΟΛΕΜΟΥΣ κ.λπ., που ΜΟΛΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ!!!».

Νωρίτερα είχε γράψει επίσης:

«Είναι απίστευτο πώς τα Fake News διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που μπορώ να πω ή να κάνω που να τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν έντιμα για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ανόητο Πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».