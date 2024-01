Marlena Shaw: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ

Την τελευταία της πνοή άφησε η Marlena Shaw, η θρυλική φωνή του “California Soul”. Η σπουδαία καριέρα της.

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια της τζαζ και σόουλ μουσικής, Marlena Shaw.

Η Marlena Shaw, που έγινε ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στο «California Soul», πέθανε στο σπίτι της, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της Marla, σε ένα βίντεο στο Facebook που ανακοίνωσε τον θάνατό της.

“Γεια σε όλους, με πολύ βαριά καρδιά, για μένα και την οικογένειά μου, ανακοινώνω ότι η αγαπημένη μας μητέρα, το αγαπημένο σας είδωλο και καλλιτέχνις, η Marlena Shaw, απεβίωσε σήμερα. Ήταν γαλήνια”, ήταν τα λόγια της κόρης της.

Σε άλλο σημείο, δήλωσε ότι δεν ήθελε να μπει σε πολλές λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας της, αλλά ανέφερε ότι «έφυγε» ενώ άκουγε μερικά από τα αγαπημένα της τραγούδια.

Ποια ήταν Marlena Shaw

Γεννημένη στο New Rochelle της Νέας Υόρκης, η Marlena Shaw άρχισε να τραγουδάει σε τζαζ κλαμπ τη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της.

Η καριέρα της απογειώθηκε το 1966, σε μια συναυλία της στο Playboy Club του Σικάγο. Μέσω των εμφανίσεών της εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσικής εταιρείας Chess Records και υπέγραψε συμβόλαιο μαζί τους.

Ένα κομμάτι του άλμπουμ του 1969, το “California Soul”, μια funk-soul μελωδία που γράφτηκε από τους Ashford & Simpson και αρχικά κυκλοφόρησε ως σινγκλ από το αμερικανικό ποπ κουιντέτο The 5th Dimension , αργότερα έγινε βασικό στοιχείο της βρετανικής σκηνής groove.

Το 1982 η Marlena ηχογράφησε τη μπαλάντα του Gary Taylor με τίτλο “Without You in My Life” από το LP Let Me in Your Life που έγινε από κοινού από τον Johnny Bristol και τον Webster Lewis στην South Bay records. Αυτό είχε μέτρια επιτυχία στις Η.Π.Α. Το 1983 ηχογράφησε τα φωνητικά για το “Could It Be You”, ένα κομμάτι του Phil Upchurch στο άλμπουμ του Name of the Game .