Ματαρέλα: “Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε σύρραξη ασύλληπτων διαστάσεων”

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε τις ανησυχίες του για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, μετά την τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drone.

“Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων”,δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Ρωσία και στις χώρες του ΝΑΤΟ.

“Το συμβάν με τα ντρόουν στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας”,πρόσθεσε ο Ματαρέλα από την Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι η όλη κατάσταση εκτραχύνεται και “λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία “.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Σέρτζιο Ματαρέλα δήλωσε ότι “όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι απαράδεκτα” διότι “ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται στην πείνα… Είναι κάτι απαράδεκτο, όπως είναι επίσης απαράδεκτη η απέλαση του πληθυσμού και η κατοχή της Δυτικής Όχθης”.