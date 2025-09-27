“Με έβαλαν ζωντανό στο νεκροτομείο”: Παλαιστίνιος έφηβος για τη φρίκη στη Γάζα

Έφηβος που τραυματίστηκε ενώ περίμενε να πάρει λίγο αλεύρι στη Γάζα, μπήκε στο νεκροτομείο γιατί τον θεώρησαν νεκρό. Ακόμα ένα παιδί που βίωσε τη φρίκη του πολέμου.

Ενώ η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται και ο Νετανιάχου “έστησε” σόου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι “το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα” -μια ακόμα απόδειξη ότι δεν μοιάζει να… συγκινείται από την καθημερινή φρίκη των Παλαιστινίων- ο έφηβος, Ματζντ Αλσαχγκνόμπι, μιλά για τον απόλυτο τρόμο που βίωσε.

Ο Ματζντ τραυματίστηκε όταν, περιμένοντας να πάρει λίγο αλεύρι τον Φεβρουάριο του 2024, ισραηλινά θραύσματα τον χτύπησαν στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στη γνάθο.

Αρχικά, οι υγειονομικοί πίστεψαν ότι ήταν νεκρός. “Κάποιος με τράβηξε και με πήγε σε ασφαλές σημείο”, είπε ο 15χρονος στο CNN. “Με έβαλαν στο ψυγείο του νεκροτομείου, επειδή πίστεψαν ότι ήμουν νεκρός. Αλλά τότε κούνησα το χέρι μου και τους έδειξα ότι ζω” συγκλονίζει.

Παλαιστίνιοι γιατροί έραψαν τα τραύματά του σε μια… κουζίνα, επειδή δεν υπήρχαν χειρουργικές αίθουσες στο Νοσοκομείο Al-Ahli Baptist στη Γάζα. Τελικά, ο Ματζντ διέσχισε μόνος του κατεστραμμένες γειτονιές και στρατιωτικά σημεία ελέγχου, μέχρι να επανενωθεί με τη μητέρα του στη Χαν Γιουνίς, στον νότο.

“Ήταν δύσκολο. Ήμουν πολύ φοβισμένος επειδή ήταν εκεί οι Ισραηλινοί” περιγράφει ο 15χρονος.

Τον Ιούλιο, ο Ματζντ έγινε το τρίτο παιδί από τη Γάζα που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω ιδιωτικής ιατρικής διακομιδής, με τη βοήθεια της ΜΚΟ Project Pure Hope και της Gaza Kinder Relief. Πέντε μήνες νωρίτερα, είχε φύγει από τη Γάζα με τη μητέρα του, Ισλάμ Φελφέλ, τον αδερφό του Νάντερ, 10 ετών, και την αδερφή του Ραχάφ, 7 ετών, κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρηματοδότησε τη μεταφορά του, ούτε τη θεραπεία του.

Την Τρίτη, ο Ματζντ υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης προσώπου στο Νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για νέο πρόγραμμα ασφαλούς υποδοχής βαριά άρρωστων παιδιών από τη Γάζα – με την πρώτη ομάδα να φτάνει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ανθρωπιστικοί και ιατρικοί φορείς λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό – προειδοποιώντας ότι η περίπτωση του Ματζντ προσφέρει μια σπάνια ματιά στις φρικαλεότητες της ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα. Πάνω από 50.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, σύμφωνα με τη UNICEF. Η Γάζα έχει τον υψηλότερο αριθμό ακρωτηριασμένων παιδιών ανά κάτοικο παγκοσμίως, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι.

Σχεδόν δύο χρόνια βομβαρδισμών και αποκλεισμών μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν καταστρέψει το σύστημα υγείας και στραγγαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε φροντίδα. Πάνω από 700 άνθρωποι έχουν πεθάνει αναμένοντας ιατρική μεταφορά, εκ των οποίων σχεδόν 140 παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΟΥ στις 10 Σεπτεμβρίου.

“Οι προκλήσεις δεν σταματούν ποτέ στη Γάζα. Τόσα παιδιά έχουν χάσει τα άκρα τους, δεν μπορούν καν να φάνε”, είπε ο Ομάρ Ντιν, συνιδρυτής του Project Pure Hope. “Πρέπει να κάνουμε περισσότερα”, πρόσθεσε. “Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να αντιμετωπίζονται σαν κάθε άλλον άνθρωπο, να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα”.

“Παιδιά εύχονται να πεθάνουν για να πάνε στον παράδεισο με τους γονείς τους”

AP

Μετά από πάνω από 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα, τα παιδιά εξακολουθούν να βιώνουν τρόμο, αιματοχυσία και συνεχείς βομβαρδισμούς. Μερικά “εύχονται να πεθάνουν για να πάνε στον παράδεισο μαζί με τους γονείς τους“, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Αν και ο Ματζντ λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη χειρουργική αποκατάσταση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξανά το στόμα του, η φροντίδα του είναι “σταγόνα στον ωκεανό” σε σχέση με το μέγεθος της ανάγκης, λέει ο παιδοχειρουργός δρ. Ουάζ Τζιλάνι.

“Αν μπορέσουμε να του δώσουμε το αποτέλεσμα που ελπίζουμε, αυτό ίσως ανοίξει τον δρόμο για περισσότερα παιδιά”, δήλωσε στο CNN.

Το Ισραήλ έχει στοχεύσει 38 νοσοκομεία στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον δρ. Μουνίρ Αλ-Μπούρς. Τουλάχιστον 1.723 υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί.

«Η καταστροφή των νοσοκομείων στοχεύει κυρίως στο να λυγίσει την κοινωνία, να σπρώξει τον λαό στην απελπισία και να του στερήσει τη δύναμη να αντέξει».

“Θα ήθελα να είμαι όπως όλα τα άλλα παιδιά”

“Η ευχή μου είναι να ξαναγίνει η Γάζα όπως πριν, να ξαναενωθούμε όλοι“, ραγίζει καρδιές ο Ματζντ μιλώντας στο CNN. “Θα ήθελα να είμαι όπως όλα τα άλλα παιδιά“.

“Αν ήξερα ότι ο πόλεμος θα ξανάρχιζε, δεν θα τους άφηνα πίσω”, είπε η μητέρα τους, Φελφέλ. «Όταν τους μιλάω, μου λένε: “Μας άφησες εδώ. Πήρες το παιδί που αγαπάς και μας άφησες. Μπορούμε να πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή”».

Η τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα – με την οποία ο Νετανιάχου λέει ότι στοχεύει τα “τελευταία προπύργια” της Χαμάς – έχει θέσει τρεις νοσοκομειακές μονάδες εκτός λειτουργίας, είπε ο δρ. Αλ-Μπούρς. Πάνω από 320.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη από τα μέσα Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Φελφέλ λέει ότι τα δύο της αγόρια, που βρίσκονται με τον πατέρα τους, δεν έχουν τα 3.000 δολάρια που απαιτούνται για να μετακινηθούν νότια. “Το σπίτι τους έχει χαθεί. Τα ασφαλή τους σημεία έχουν χαθεί. Τώρα είναι στον δρόμο”, είπε. “Το να είμαι μακριά τους, μου ραγίζει την καρδιά”.