Μελάνια Τραμπ: Άνοιξε “δίαυλο επικοινωνίας” με τον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση των παιδιών στην Ουκρανία.

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει ανοίξει “έναν δίαυλο επικοινωνίας” με τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους Βλαντίμιρ Πούτιν για το θέμα των παιδιών από την Ουκρανία που το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ η ίδια ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για την ευημερία αυτών των παιδιών”, είπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, διευκρινίζοντας πως αυτό συνέβη έπειτα από μια επιστολή εκ μέρους της, την οποία παρέδωσε ο σύζυγός της στον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένα από αυτά τα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους και περισσότερα θα επανενωθούν με τους δικούς τους σύντομα.

“Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια», είπε η Μελάνια Τραμπ. Όπως σημείωσε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε στην επιστολή της νωρίτερα φέτος και ότι οι δυο τους παραμένουν σε επαφή.

Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις και κλήσεις ανατροφοδότησης”, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο εκπρόσωπός της εργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οκτώ παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους το τελευταίο 24ωρο, είπε η Μελάνια Τραμπ.