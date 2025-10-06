Μερτς: Κατηγορεί τη Ρωσία για τα drones – “Πρόκειται για προσπάθειες κατασκοπείας”

Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και τα πρόσφατα περιστατικά με drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Γερμανίας, σχολίασε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Συνέντευξη παραχώρησε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπου, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στην Αίγυπτο εν όψει και των επικείμενων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, αλλά και τα περιστατικά με drones, που προκάλεσαν -και προκαλούν- “πονοκέφαλο” σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη.

«Εξακολουθούν να ζουν στην Γάζα εκεί πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, δεν γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς. Παλιότερα ήταν δύο εκατομμύρια», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία, από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα βοηθήσει στην επόμενη μέρα.

Ο καγκελάριος κάλεσε επίσης την Χαμάς να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο. «Η Χαμάς έχει ηττηθεί στρατιωτικά. Δεν έχει πλέον στρατιωτικές πιθανότητες. Υπάρχει τώρα μια αποφασιστική φάση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η Χαμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία απελευθερώνοντας τους Ισραηλινούς ομήρους», υποστήριξε ο Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι «εντός της ηγεσίας της Χαμάς θα επικρατήσουν τώρα οι δυνάμεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν κοινή πορεία με το Ισραήλ».

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα περιστατικά με drones, ο καγκελάριος δήλωσε ότι υποψιάζεται πως υπεύθυνη ήταν η Ρωσία. «Αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλειά μας», ανέφερε, καθησυχάζοντας, ωστόσο τους πολίτες ότι μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Πρόκειται για προσπάθειες κατασκοπείας. Είναι επίσης προσπάθειες αναστάτωσης του πληθυσμού και η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα εναντίον τους», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται επειγόντως 80.000 στρατιώτες για να μπορεί η Γερμανία να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εκ νέου – και για τις γυναίκες.

Για το μελλοντικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας, ο κ. Μερτς δήλωσε: «Είμαι υπέρ της εφαρμογής αυτού που συμφωνήσαμε στη συμφωνία συνασπισμού, δηλαδή της εθελοντικής θητείας. Υποψιάζομαι όμως ότι δεν θα παραμείνει απλώς εθελοντική» και πρόσθεσε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των 80.000 νεοσύλλεκτων, είναι απαραίτητη “νέας μορφής θητεία κοινωνικής υπηρεσίας για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως φύλου”. Για να επιβληθεί πάντως υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες απαιτείται αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θύμισε ο καγκελάριος.