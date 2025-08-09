Μίνι Ντοκιμαντέρ: Από τη Γάζα στη Μασσαλία για τη μικρή Sila

Ένα μίνι ντοκιμαντέρ με την συγκλονιστική ιστορία του Emad που κατάφερε να φύγει από τη Γάζα για να σώσει την επτάχρονη κόρη του

Η Sila, ένα επτάχρονο κορίτσι από τη Γάζα, χαμογελάει και παίζει μπροστά στην κάμερα. Κέρδισε μία δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Το κορίτσι γεννήθηκε με ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και είχε μπει σε λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό. Η γενοκτονία στη Γάζα, όμως, πάγωσε τα πάντα και η κατάσταση της Sila επιδεινώθηκε. Από την Γαλλία πια, ο πατέρας της, Emad, μέσα από ένα μίνι ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τη δική τους συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης, ένα ταξίδι ζωής μίας οικογένειας από τη Γάζα στη Μασσαλία.

Για περισσότερους από 20 μήνες οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα σφαγιάζονται με πλήρη ατιμωρησία από τις ισραηλινές δυνάμεις. Περισσότεροι από 59.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 142.000 έχουν τραυματιστεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Emad εργαζόταν ως υπεύθυνος νοσηλευτικού προσωπικού με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε διάφορες δομές υγείας στη Γάζα τα τελευταία εννέα χρόνια. Το σπίτι του καταστράφηκε από οβίδες, έχασε συγγενείς και εκτοπίστηκε μαζί με την οικογένειά του πολλές φορές σε βορρά και νότο.

Σήμερα, ασφαλής πια αυτός και η οικογένειά του, δεν φοβάται. Το μόνο που ζητάει είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να μπορέσει να ξαναδεί τους αγαπημένους του ανθρώπους που έμειναν πίσω.

H κόρη του, η Sila, παρακολουθείται στενά από γιατρό στη Μασσαλία και με τη θεραπεία που ακολουθεί φαίνεται πως θα αποφύγει την χειρουργική επέμβαση.

Τουλάχιστον 14.000 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων παιδιών όπως η Sila, πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως από τη Γάζα για να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας ιατρική περίθαλψη, καθώς το σύστημα υγείας εκεί έχει καταστραφεί.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει μειώσει τις ιατρικές εκκενώσεις στο ελάχιστο. Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Αμμάν της Ιορδανίας κατάφεραν να εκκενώσουν με επιτυχία 22 παιδιά ασθενείς και τους φροντιστές τους στο Νοσοκομείο Επανορθωτικής Χειρουργικής, όπου λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα αποκατάστασης για τραύματα που υπέστησαν μετά από τραυματισμό τους σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν από το Ισραήλ να διευκολύνει άμεσα την ιατρική εκκένωση των χιλιάδων ασθενών που χρειάζονται επειγόντως εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, χωρίς διαχωρισμό των οικογενειών, εξασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των Παλαιστινίων για επιστροφή. Επίσης, απευθύνουν έκκληση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της ΕΕ να ανοίξουν τις πόρτες τους και να δεχτούν ασθενείς που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα και έχουν τεράστια ανάγκη από εξειδικευμένη φροντίδα.