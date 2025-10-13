Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η γυναίκα που χαιρέτησε ο Τραμπ στην Κνεσέτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο, εξήρε δημόσια τον ρόλο της δισεκατομμυριούχου μεγαλοδωρήτριας Μίριαμ Άντελσον, αποδίδοντάς της καθοριστική επιρροή σε αποφάσεις που αφορούν την πολιτική των ΗΠΑ για το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (13/10) στο ισραηλινό κοινοβούλιο, δεν δίστασε να αναδείξει δημόσια την επιρροή της Μίριαμ Άντελσον, της πιο ισχυρής δωρήτριας των Ρεπουμπλικάνων και μεγαλοχρηματοδότη των προεκλογικών του εκστρατειών, στις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για το Ισραήλ.

Μιλώντας στην Κνεσέτ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συχνή παρουσία της ίδιας και του εκλιπόντος συζύγου της, Σέλντον Άντελσον, στον Λευκό Οίκο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μίριαμ αγαπά το Ισραήλ», αποδίδοντας στο ζευγάρι κρίσιμο ρόλο στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ το 2017, στη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας το 2018 και στην στήριξη της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν το 2019.

Δείχνοντας προς την αίθουσα, είπε: «Σήκω Μίριαμ», πριν αφηγηθεί πώς οι Άντελσον επικοινωνούσαν και επισκέπτονταν διαρκώς τον Λευκό Οίκο, ασκώντας άμεση επιρροή στην πολιτική των ΗΠΑ. Με χιούμορ πρόσθεσε ότι ο Σέλντον Άντελσον «θα έμπαινε ακόμη κι από το παράθυρο», αν δεν του άνοιγαν.

AP Photo/Evan Vucci, Pool

Με χαμόγελο σχολίασε: «Έχει 60 δισ. δολάρια στην τράπεζα», πριν προσθέσει: «Νομίζω λέει ‘όχι, κι άλλα’», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. Την χαρακτήρισε «υπέροχη γυναίκα», λέγοντας ότι κάποτε αρνήθηκε να απαντήσει αν αγαπά περισσότερο τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, «γιατί τα αγαπά και τα δύο το ίδιο».

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Μίριαμ Άντελσον είχε παρασκηνιακό ρόλο στις πιέσεις προς τον Τραμπ ώστε να συνεχίσει να επιδιώκει την επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς το 2023. Οι τελευταίοι επιζώντες επέστρεψαν τη Δευτέρα.

Το 2018, ο Τραμπ της είχε απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην έρευνα για τον εθισμό, τη δημιουργία ιατρικών κέντρων και την ίδρυση του Adelson Medical Research Foundation μαζί με τον σύζυγό της.