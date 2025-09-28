Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία – Τουλάχιστον ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες.

Ένα άτομο οδήγησε και έριξε το όχημά του στην μπροστινή πόρτα μιας εκκλησίας Μορμόνων στο Μίσιγκαν, έπειτα βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ, πυρπολώντας την εκκλησία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ενας αστυνομικός τόνισε πως εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα θύματα λόγω της φωτιάς.

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».