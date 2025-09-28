Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα με 42%

Κοντά στη νίκη βρίσκεται το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα στη Μολδαβία στο 50% της καταμέτρησης τω ψήφων. Προηγείται με 42% έναντι

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) προηγείται στις κρίσιμες για την πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην ΕΕ βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, με 42% έναντι 30% της φιλορωσικής αντιπολίτευσης, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου παρουσίασε τις εκλογές ως δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει επίσης στενούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη γειτονική Ρουμανία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την ψηφοφορία.

Το PAS αγωνίζεται να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εν μέσω της προσπάθειας του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ να κερδίσει την εξουσία και να απομακρύνει την χώρα από στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες και να την οδηγήσει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Η χώρα έχει αναλάβει δυσανάλογο βάρος στη διπλωματική σκακιέρα λόγω της γειτνίασής της με την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ μέσω της Ρουμανίας, αλλά και λόγω της πορείας της.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για προσπάθειες διατάραξης της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων σε εκλογικά τμήματα και ψεύτικων απειλών για τοποθέτηση βόμβας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε εκλογικά τμήματα στη Μολδαβία και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη διασπορά της Μολδαβίας, η οποία τείνει να ευνοεί την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θα μπορούσε να έχει λόγο στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Η καταμέτρηση ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 τοπική ώρα.

Η διατήρηση της πλειοψηφίας του στην βουλή των 101 εδρών θα επιτρέψει στο PAS να συνεχίσει να πιέζει για τον στόχο ένταξης στην ΕΕ έως το 2030 και τελικά να αποσπάσει τη Μολδαβία από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Αν το PAS δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία, θα αναγκαστεί να επιχειρήσει να σχηματίσει συνασπισμό με μικρότερα κόμματα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021, η Μολδαβία εξέλεξε με άνετη πλειοψηφία το φιλοευρωπαϊκό, μεταρρυθμιστικό κόμμα PAS της Μάγια Σάντου. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπέβαλε αίτημα ένταξης στην ΕΕ, απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας σε χρόνο-ρεκόρ και ελπίζει να γίνει μέλος ως το 2030.

Η Σάντου επανεκλέχθηκε πέρσι πρόεδρος, ωστόσο το δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ κερδήθηκε με ισχνή διαφορά, αφήνοντας αμφιβολίες για τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της χώρας.

Και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις στιγματίστηκαν από καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη, με ένα τεράστιο σκάνδαλο εξαγοράς ψήφων ύψους 15 εκατ. δολαρίων να θεωρείται ότι επηρέασε περίπου το 10% του εκλογικού σώματος.