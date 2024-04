Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C στην Αρμενία

Μια νέα πολυκλινική στο Ερεβάν της Αρμενίας φέρνει νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C μέσα από την προσέγγιση “one stop shop”

Μια νέα υπηρεσία εξέτασης και θεραπείας της ηπατίτιδας C για άτομα που ζουν με τον ιό άνοιξε στην Πολυκλινική Arshakunyats στο Ερεβάν στις 5 Απριλίου. Ο δήμος, το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Λοιμωδών Νοσημάτων, καθώς και εταίροι από την κοινωνία των πολιτών και την ιατρική κοινότητα, ήταν μεταξύ των φορέων που παρέστησαν στην τελετή εγκαινίων.

Η νέα υπηρεσία στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στη φροντίδα της ηπατίτιδας C για τους βασικούς πληθυσμούς (“PWID” Άνθρωποι που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, “MSM” Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, “CSW” Εργαζόμενοι στο σεξ), καθώς οι υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων.

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος ενός έργου που ξεκίνησε το 2023 από τη διεθνή ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Arshakunyats, για την παροχή πρόσβασης σε εξετάσεις και θεραπεία του ιού της ηπατίτιδας C (HCV). Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν αυτό το πρόγραμμα για την ηπατίτιδα C με βάση μια προσέγγιση που ονομάζεται «one stop shop» - οι ασθενείς μπορούν να εξεταστούν, να διαγνωστούν και να λάβουν ταυτόχρονα δωρεάν θεραπεία στον ίδιο χώρο. MSF Etienne LHERMITTE

«Σύμφωνα με τον εθνικό στόχο της Αρμενίας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C και την ιατρική δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βασίζεται στις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και της αμεροληψίας, η προσπάθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στη θεραπεία του HCV για τους βασικούς πληθυσμούς [άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ή έχουν μολυνθεί]», αναφέρει η Inga Sahakyan, συντονίστρια του προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Αρμενία MSF Etienne LHERMITTE

Η θεραπεία προσφέρεται σε όλους, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τις ειδικές ιατρικές ανάγκες αυτής της ομάδας. Το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS όρισε για πρώτη φορά τους πληθυσμούς-κλειδιά ως ομάδες ατόμων με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV και άλλες ασθένειες όπως η ηπατίτιδα C. Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο και σε θέματα ψυχικής υγείας, ενώ συχνά υφίστανται περιθωριοποίηση.

«Στο στάδιο της διαπραγμάτευσης του έργου φοβηθήκαμε ότι ο βασικός πληθυσμός δεν ήταν έτοιμος να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη, αλλά χάρη στην ομαδική προσπάθεια καταφέραμε να εντοπίσουμε και να συμπεριλάβουμε ανθρώπους που βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, θεραπεύοντας και ανακουφίζοντας το βάρος τους, σεβόμενοι την ιατρική δεοντολογία. Τώρα μπορώ με υπερηφάνεια να δηλώσω ότι το έργο έχει εδραιωθεί και η θεραπεία της ηπατίτιδας C είναι πλέον διαθέσιμη στις βασικές ομάδες πληθυσμού», λέει η Armine Zohrabyan, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος υγείας του δήμου του Ερεβάν.

Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στην περίθαλψη και τελικά να βοηθήσει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Αρμενίας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στη χώρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο ιός της ηπατίτιδας C αποτελεί μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Αρμενία.

Από την έναρξη του έργου στο Κέντρο Υγείας Arshakunyats πέρυσι, 445 άτομα έχουν ξεκινήσει τη θεραπεία και 113 την έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς. MSF Marine Ejuryan

Από την έναρξη του έργου στο Κέντρο Υγείας Arshakunyats πέρυσι, 445 άτομα έχουν ξεκινήσει τη θεραπεία και 113 την έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς. «Όντας ο ίδιος ασθενής αναζήτησα φροντίδα και… δεν μπορώ να βρω λόγια για να περιγράψω το επίπεδο φροντίδας με το οποίο με υποδέχτηκαν, με φιλοξένησαν, με εξέτασαν και όλα έγιναν δωρεάν. Σήμερα είμαι ίσως κατά 99,9% θεραπευμένος. Σας ευχαριστώ όλους», λέει ο Sevak, πρώην ασθενής.

Σχετικά με την ηπατίτιδα C

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 71 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C στον κόσμο, με περίπου 1,5 εκατομμύρια νέες μολύνσεις να εμφανίζονται ετησίως. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το 2019, περίπου 290 000 άνθρωποι πέθαναν παγκοσμίως από ηπατίτιδα C, παρόλο που η ηπατίτιδα C είναι ιάσιμη σε ποσοστό άνω του 95% των περιπτώσεων.

Η ηπατίτιδα C είναι μια ιογενής λοίμωξη που προσβάλλει το ήπαρ. Μπορεί να προκαλέσει τόσο οξεία (βραχυπρόθεσμη) όσο και χρόνια (μακροπρόθεσμη) ασθένεια και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, απώλεια όρεξης, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, σκούρα ούρα και κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος). Δεν υπάρχει εμβόλιο για την ηπατίτιδα C, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιιικά φάρμακα. Η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία μπορεί να αποτρέψει σοβαρές ηπατικές βλάβες και να βελτιώσει την υγεία μακροπρόθεσμα.