Νέα NAVTEX από την Τουρκία: Στο Αιγαίο για έρευνες το “Piri Reis”

Η Τουρκία βγάζει το “Piri Reis” στο Αιγαίο, σύμφωνα με τη NAVTEX που εξέδωσε.

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, με την οποία ανακοίνωσε ότι το ωκεανογραφικό σκάφος “Piri Reis” θα βγει στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Σμύρνης ανέφερε ότι το ερευνητικό πλοίο θα αποπλεύσει από το λιμάνι της πόλης και θα βρίσκεται στο Αιγαίο από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι και τις 14 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το “Piri Reis” αναμένεται να κινηθεί δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου η Τουρκία εξέδωσε ξανά NAVTEX, όμως το “Piri Reis” δεν είχε αποπλεύσει, ανακοινώνοντας πως το σκάφος θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου, με την Ελλάδα να απαντά με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου).

Αναμένεται η αντίδραση της Ελλάδας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει με δική της NAVTEX.