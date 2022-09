Νέα Ζηλανδία: Καμπάνια του υπ. Υγείας σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στην ηπατίτιδα - Σφοδρές αντιδράσεις

Μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ηπατίτιδα C κάνει τον γύρο του διαδικτύου στη Νέα Ζηλανδία και έχει προκαλέσει πλήθος οργισμένων αντιδράσεων. Για ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο κάνουν λόγο καθώς στο σποτ προβάλλονται ηθοποιοί να σηκώνουν το μεσαίο τους δάχτυλο.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας της χώρας, Ayesha Verrall, ξεκίνησε την εκστρατεία Stick it to Hep C τον Ιούλιο με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες γύρω από τον ιό που κάθε χρόνο σκοτώνει περίπου 200 Νεοζηλανδούς. Η καμπάνια περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ, αφίσες σε εξωτερικούς χώρους αλλά και online περιεχόμενο με ηθοποιούς να σηκώνουν το μεσαίο τους δάχτυλο ενώ χαμογελούν καταλήγοντας να το δίνουν για δείγμα αίματος, για την εξέταση δηλαδή μέσω της οποίας εντοπίζεται η ηπατίτιδα.

Ωστόσο η ρυθμιστική αρχή της χώρας έχει αποδεχτεί πλήθος καταγγελιών από πολίτες που κάνουν λόγο για προσβλητικό περιεχόμενο καθώς πρόκειται για μια χειρονομία που παραπέμπει σε απρεπή συμπεριφορά. "Δεν έχει θέση σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά μας" σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Το συμβούλιο υπογράμμισε πως "Αν και γίνεται κατανοητό πως υπάρχει ένα εύκολο τεστ ανίχνευσης της ηπατίτιδας C και μία νέα αποτελεσματική θεραπεία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείς να σηκώσεις το μεσαίο δάχτυλο στον ιό, το πλαίσιο ενδέχεται να μην είναι σαφές για πολλούς ανθρώπους που θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην χειρονομία". Το συμβούλιο συμφώνησε πως η διαφήμιση χρησιμοποιεί μία απρεπή και προσβλητική κίνηση και αποτελεί παραβίαση των κανονισμών.

Από τη μεριά του ο διευθυντής της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας χαρακτήρισε την απόφαση "λυπηρή" ενώ διευκρίνισε πως δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση να προσβάλει κανέναν προσθέτοντας πως "δεν επετεύχθη με τον κατάλληλο τρόπο η ισορροπία".

