Νέα Ζηλανδία: Καταζητούμενος πατέρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

Ο καταζητούμενος Τομ Φίλιπς εντοπίστηκε μετά από 4 χρόνια στη Νέα Ζηλανδία και σκοτώθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Πατέρας τριών παιδιών που καταζητούνταν στη Νέα Ζηλανδία τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Ο 46χρονος Τομ Φίλιπς είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2021, όταν πήρε μαζί του τα τρία παιδιά του μετά από διένεξη με την πρώην σύντροφό του.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9), η αστυνομία ειδοποιήθηκε για απόπειρα κλοπής σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε τετράτροχο όχημα («γουρούνα») προσπάθησαν να εισβάλουν στο μαγαζί.

Η αστυνομία γνώριζε ότι ο Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή και έστησε μπλόκο με καρφιά στον δρόμο για να σταματήσει το όχημά του. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, στην οποία συμμετείχε και δεύτερη περίπολος που κατέφθασε στο σημείο.

“Έχοντας ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου”, δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς.

Ο καταζητούμενος σκοτώθηκε επί τόπου.

Μαζί του ήταν το ένα από τα τρία παιδιά του, το οποίο δεν τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στις αρχές.

“Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και τα υπόλοιπα δύο παιδιά, για τα οποία ανησυχούμε ιδιαίτερα”, τόνισε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας, Τζιλ Ρότζερς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και χειρουργήθηκε.

Η εξαφάνιση που συγκλόνισε μια χώρα

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο Φίλιπς πήρε τα παιδιά του – την Τζέιντα (12), τον Μάβερικ (10) και την Έμπερ (9) – και χάθηκαν στα πυκνά δάση της περιοχής Γουάικατο, έπειτα από έντονη διένεξη με την πρώην σύντροφό του. Δεν είχε νόμιμη επιμέλεια των παιδιών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά: λίγους μήνες νωρίτερα, είχε εξαφανιστεί ξανά μαζί τους, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητό του στις ακτές του Μαρόκοπα και κινητοποιώντας μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

Τότε, μετά από 19 ημέρες, εμφανίστηκε στο σπίτι των γονιών του, λέγοντας ότι είχε πάει τα παιδιά σε “εκτεταμένη κατασκήνωση για να καθαρίσει το μυαλό του”.

Από το 2021 και μετά, ο Φίλιπς εξακολουθούσε να ζει κρυμμένος με τα παιδιά του σε απομονωμένα σημεία της υπαίθρου. Η αστυνομία, αν και έλαβε πολλές πληροφορίες και μαρτυρίες, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. Μάλιστα, οι Αρχές προσέφεραν αμοιβή 80.000 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας για πληροφορίες.