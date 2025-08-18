Νέα Ζηλανδία: Στρατιώτης καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας

Ο στρατιώτης ομολόγησε ακόμη πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής με κακούς σκοπούς.

Νεοζηλανδικό στρατοδικείο έκρινε ένοχο σήμερα για απόπειρα κατασκοπείας στρατιώτη, που παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να διαβιβάσει λεπτομερείς πληροφορίες για βάσεις των ενόπλων δυνάμεων σε ξένη χώρα.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ούτε ποια ήταν η χώρα στην οποία θα παρέδιδε τις νευραλγικής σημασίας πληροφορίες, για λόγους προστασίας του απορρήτου της έρευνας.

Πρόκειται για το πρώτο πρόσωπο που κρίνεται ένοχο για υπόθεση αυτής της φύσης στη Νέα Ζηλανδία και μόλις το δεύτερο που περνάει από δίκη, έπειτα από εκείνη δημοσίου λειτουργού το 195 — είχε αθωωθεί.

Μπήκε στο στόχαστρο καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνες για τα κινήματα της άκρας δεξιάς μετά τις επιθέσεις στην Κράιστσερτς, τον Μάρτιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 51 άνθρωποι.

Ο στρατιωτικός είχε κρατήσει αντίγραφα της απευθείας μετάδοσης των επιθέσεων, καθώς και έγγραφο συνταγμένο από τον δράστη, τον Μπρέντον Τάραντ.

Η νεοζηλανδική κυβέρνηση ενημερώθηκε ότι ο κατηγορούμενος «ήλθε σε επαφή με τρίτο λέγοντάς του πως ήταν στρατιώτης που ήθελε να αποσκιρτήσει».

Εξήγησε πως μπορούσε να παραδώσει «χάρτες και φωτογραφίες» και πως θα μπορούσε επίσης να βάλει κάποιον ή κάποιους μυστικά «στο αρχηγείο του στρατού».

Μετά τη συνάντηση προμήθευσε χάρτες και οπτικό υλικό για στρατόπεδα, καθώς κι επιστολή εκτίμησης των ευάλωτων σημείων του ενός.

Παρέδωσε επίσης κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε κανείς πρόσβαση χωρίς άδεια σε αεροπορική βάση στο βόρειο νησί.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στρατιώτη, εντοπίστηκαν εξάλλου πυρομαχικά, κατά τη στρατιωτική δικαιοσύνη.