Νεκρή η 39χρονη Jas Waters - Δημιουργός της σειράς This Is Us

Πέθανε η διάσημη συγγραφέας και δημοσιογράφος της τηλεόρασης Jas Waters σε ηλικία 39 ετών την Τρίτη 11/06. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι συνεργάτες της την Τετάρτη, μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter.

Στο μήνυμα που άφησαν οι συνεργάτες της στην επίσημη σελίδα των συγγραφέων της σειράς This Is Us, έγραψαν:

"Όλη η οικογένεια της σειράς This Is Us είναι συντετριμμένη με τη είδηση του θανάτου της Jas Waters. Στο χρόνο που περάσαμε μαζί, η Jas άφησε τη σφραγίδα της σε όλο το Show. 'Ήταν μια καταπληκτική συγγραφέας εκ φύσεως. Στέλνουμε πολλά συλλυπητήρια από καρδιάς, στους αγαπημένους της. Ήταν μια από εμάς. RIP "

Σύμφωνα με το metro, η Waters είχε αγαπηθεί μέσα από τη συμμετοχή της στην συγγραφή των πετυχημένων σειρών This Is Us, Kidding και The Breaks, αλλά και της ταινίας What Men Say.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία ανάρτηση της συγγραφέα είχε γίνει στο Twitter στις 8 Μαΐου και έγραφε χαρακτηριστικά:

"Μερικά πράγματα απλά σε αλλάζουν" .

Πολλοί φίλοι, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές της Jas θέλησαν να την αποχαιρετήσουν γράφοντας συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού στο Twitter.