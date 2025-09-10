Μπαλέντρα Σαχ: Ποιος είναι ο δήμαρχος – ράπερ που η GenZ του Νεπάλ θέλει για πρωθυπουργό

Ο 35χρονος Μπαλέντρα Σαχ, δήμαρχος του Κατμαντού και πρώην ράπερ, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του κινήματος της Gen Z για τον επόμενο πρωθυπουργό του Νεπάλ.

Ο δήμαρχος του Κατμαντού, Μπαλέντρα Σαχ – ένας ασυνήθιστα νεαρός για το Νεπάλ αιρετός αξιωματούχος σε μια πολιτική σκηνή που κυριαρχείται από έμπειρους βουλευτές – έχει αναδειχθεί σε αγαπημένη φιγούρα των νέων, που θέλουν να τον δουν επόμενο πρωθυπουργό.

Ο 35χρονος πρώην ράπερ που εμφανίζεται συχνά στο Instagram και σε δημόσιες εκδηλώσεις φορώντας σκούρο σακάκι και γυαλιά ηλίου, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και στην παραίτηση του 73χρονου πρωθυπουργού Κάντγκα Πρασάντ Σάρμα Όλι.

«Πρέπει να γίνεις ο νέος μας πρωθυπουργός», έγραψε στο Χ ο Ρέβαντ Αντικάρι, εκφράζοντας το αίτημα χιλιάδων που καλούν τον Σαχ να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να διαδεχθεί τον Όλι.

Οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις της οργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z Nepal», η οποία αντλεί δύναμη από τη νεολαία της χώρας. Σημειώνεται πως πάνω από τους μισούς από τα 30 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας είναι κάτω των 30 ετών, ενώ συνήθως κυβερνώνται από πρωθυπουργούς διπλάσιας ηλικίας.

«Ο Σαχ πρέπει να είναι ανάμεσα στους εκπροσώπους της Gen Z που θα συναντηθούν με τον πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πάουντελ για να χαράξουν τα επόμενα βήματα της χώρας», δήλωσε ο πρώην ανώτατος δικαστής και συνταγματολόγος Μπαλαράμ Κ.Σ.

Ο ίδιος δεν έχει δώσει ακόμα σαφή απάντηση.

Μπαλέντρα Σαχ: Ποιος είναι ο 35χρονος πρώην ράπερ

Γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάλεν», ο Σαχ είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και εξελέγη δήμαρχος το 2022 ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αψηφώντας το παραδοσιακό κομματικό σύστημα και καθιερώθηκε ως σύμβολο πολιτικής ανατροπής.

Ανάμεσα στα τραγούδια του, ξεχωρίζει το «Balidan» («Θυσία») του 2020, με πάνω από 11 εκατ. προβολές στο YouTube, που στηλιτεύει τη διαφθορά, την κοινωνική αδικία και τις αποτυχίες στη διακυβέρνηση.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου τον ακολουθούν πάνω από 800.000 χρήστες, έχει ταχθεί ξεκάθαρα στο πλευρό των διαδηλωτών, αποκαλώντας τον Όλι «τρομοκράτη» που δεν καταλαβαίνει «τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού».

Γεννημένος το 1990 στο Κατμαντού, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Νεπάλ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη στατική μηχανική στην Ινδία. Το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 Αναδυόμενους Ηγέτες του 2023.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η θητεία του ως δημάρχου χαρακτηρίστηκε από προσπάθειες κατά της διαφθοράς, πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις και έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βελτίωσε τις υποδομές για πεζούς, έλεγξε καταγγελίες φοροδιαφυγής σε ιδιωτικά σχολεία και ενίσχυσε την εποπτεία στη δημόσια εκπαίδευση.

Νεπάλ: Ποιος θα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας – Η περίπτωση της Σουσίλα Κάρκι

Το πολιτικό προσχέδιο της “Gen Z Nepal” κατονομάζει τον Σαχ ως πιθανό εκπρόσωπο των νέων και του κινήματος διαμαρτυρίας σε ένα «Ουδέτερο Συμβούλιο Μεταβατικής Αρχής», που προτείνεται για την αποκατάσταση της τάξης και την ομαλή πορεία προς τις εκλογές σε περίπου 18 μήνες. Εκεί θα συμμετέχουν επίσης τεχνοκράτες και στελέχη της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Σαχ έχει δηλώσει ότι δεν συμμετείχε στις διαδηλώσεις επειδή αυτές απευθύνονταν κυρίως σε άτομα κάτω των 26 ετών, οι οποίοι τον θεωρούν ήδη «μεγάλο», αλλά τόνισε ότι είναι αναγκαίο να ακουστούν.

Την Τρίτη, μάλιστα, προειδοποίησε τους διαδηλωτές για τις προκλήσεις που έρχονται: «Τώρα η δική σας γενιά θα πρέπει να ηγηθεί της χώρας! Να είστε έτοιμοι!».

Παρά το μεγάλο “ρεύμα” που έχει ο πρώην ράπερ, οι ηγέτες του αποκαλούμενου κινήματος της «Generation Z» πρότειναν την πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, ως επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης.

«Προτείναμε τη Σουσίλα Κάρκι ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Η ίδια πρόταση θα οριστικοποιηθεί σήμερα, έπειτα από διαβούλευση με τον αρχηγό του στρατού», δήλωσε στους New York Times η ηγέτιδα των διαδηλωτών, Ράκσυα Μπαμ.

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, η μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί σε αυτό το αξίωμα μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι CNN News18 ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ» να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι.

«Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.