Νεπάλ: Στους 51 οι νεκροί από τις συγκρούσεις – Η GenZ διαλέγει πρωθυπουργό

Ομαλοποιείται η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις βίαιες συγκρούσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 51 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και κατά της διαφθοράς, καθώς και στη διάρκεια των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης, έγινε σήμερα γνωστό από αστυνομική πηγή.

«Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπινόντ Γιμίρε.

«Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», συνέχισε ο Γιμίρε.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

AP

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας της Τρίτης, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Την Σουσίλα Κάρκι “δείχνει” η GenZ για επόμενη πρωθυπουργό

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

«Η Σουσίλα Κάρκι θα διοριστεί υπηρεσιακή πρωθυπουργός», δήλωσε στο Reuters ένας συνταγματολόγος που συμβουλεύτηκε ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πάουντελ και ο αρχηγός του στρατού Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ.

«Αυτήν θέλει η GenZ. Αυτό θα γίνει σήμερα», πρόσθεσε η πηγή.

Ο διορισμός της Κάρκι αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μετά από συνάντηση στην κατοικία του Πάουντελ, προγραμματισμένη για τις 9 π.μ., σύμφωνα με πηγή της Γενιάς Ζ που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Νεπάλ: Ομαλοποιείται η κατάσταση στο Κατμαντού

Σφηνωμένο ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από την κατάργηση της μοναρχίας του το 2008, ενώ η έλλειψη θέσεων εργασίας ωθεί εκατομμύρια πολίτες να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό και να στέλνουν εμβάσματα στη χώρα.

Νεπάλ: Κεριά στην μνήμη των νεκρών από τις βίαιες συγκρούσεις AP

Την Παρασκευή τα καταστήματα άρχισαν να ξανανοίγουν, ένδειξη ότι η ομαλότητα επιστρέφει στην πρωτεύουσα Κατμαντού, με αυτοκίνητα στους δρόμους και αστυνομικούς να κρατούν ρόπαλα αντί για τα όπλα που έφεραν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Κάποιοι δρόμοι παρέμειναν κλειστοί, ωστόσο, και στρατιώτες συνέχισαν να περιπολούν, αν και σε μικρότερους αριθμούς.