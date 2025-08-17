Νύχτα βίας στη Σερβία: Επεισόδια σε Βάλιεβο, Βελιγράδι και Νόβι Σαντ

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα η Σερβία συγκλονίστηκε από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα, την πέμπτη κατά σειρά, σε αρκετές πόλεις της Σερβίας.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Επεισόδια στη Σερβία AP Photo Darko Vojinovic

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη χώρα μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Επεισόδια στη Σερβία AP Photo Darko Vojinovic

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.