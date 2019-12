Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο πρώτος διάλογος Μητσοτάκη - Ερντογάν

Μία από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας - Τουρκίας της τελευταίας 20ετίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για τις 16:30, ωστόσο το πρόγραμμα πήγε πίσω, καθώς ο πρωθυπουργός της Ελλάδας συμμετείχε στο γεύμα που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που μετέχουν στη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

"I apologise to be late, i was with Trump (=Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, βρισκόμουν με τον Τραμπ)", αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας το χέρι στον Ερντογάν, με τον Τούρκο ηγέτη να απαντάει: "I know (=το ξέρω)".

Βίντεο από τον πρώτο διάλογο των δύο ηγετών: