Ο Σάντσεθ ζητά αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από μεγάλα αθλητικά γεγονότα, μετά τη διακοπή της Vuelta a España λόγω διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης. Αντιδράσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση και την ισπανική αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις όσο συνεχίζεται η «βαρβαρότητα» στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συμμετέχει σε κορυφαίες διοργανώσεις για να «συγκαλύπτει» την επίθεσή της.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά την αναγκαστική διακοπή του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España, όταν φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ο Σάντσεθ τόνισε πως τρέφει «βαθύ θαυμασμό» για όσους διαδήλωσαν ειρηνικά ενάντια στη συμμετοχή της ομάδας Israel-Premier Tech.

AP Photo/Manu Fernández

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, που έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τους πολιτικούς του αντιπάλους για τη στήριξή του στους διαδηλωτές, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα γεγονότα της Κυριακής στη Μαδρίτη θα οδηγήσουν σε έναν ευρύτερο διεθνή διάλογο για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

«Νομίζω πως η συζήτηση που ξεκίνησε μετά τα χθεσινά γεγονότα στη Μαδρίτη πρέπει να ανοίξει και να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο» είπε σήμερα, Δευτέρα (15/9). «Ήδη βλέπουμε κυβερνήσεις της Ευρώπης να δηλώνουν ότι όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί διεθνείς πλατφόρμες για να ξεπλένει την παρουσία του. Οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι ηθικό το Ισραήλ να συνεχίζει να συμμετέχει».

AP Photo/Andrea Comas

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα μιλήσει για δύο μέτρα και δύο σταθμά της διεθνούς κοινότητας για την Ουκρανία και τη Γάζα. Τον Μάιο είχε ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και από τη Eurovision, αίτημα που πρόσφατα επανέλαβε και η υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας.

Παράλληλα, εξήρε όσους ποδηλάτες συμμετείχαν στη Vuelta, αλλά και «την ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ειρηνικά ενάντια στην αδικία».

Την ίδια ημέρα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τον προσεχή προκριματικό αγώνα για το Μουντιάλ 2026 με το Ισραήλ θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για την ανακούφιση του πληθυσμού της Γάζας.

Παρότι η Israel-Premier Tech είναι ιδιωτική ομάδα και όχι κρατική, η παρουσία της στον ποδηλατικό γύρο προκάλεσε αλλεπάλληλες διαδηλώσεις. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε την ομάδα που «δεν ενέδωσε στο μίσος και τον εκφοβισμό», λέγοντας ότι «έκανε το Ισραήλ υπερήφανο».

Οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη συγκέντρωση 100.000 ανθρώπων την Κυριακή. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, τραυματίστηκαν 22 αστυνομικοί και συνελήφθησαν δύο άτομα.

AP

Ο Σάντσεθ, που έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, μίλησε με θερμά λόγια για τους διαδηλωτές και τον ισπανικό λαό που «υπερασπίζεται ειρηνικά τα δίκαια αιτήματα». Οι αντίπαλοί του, ωστόσο, τον κατηγόρησαν ότι υποκίνησε επεισόδια και έβλαψε την εικόνα της Ισπανίας διεθνώς.

Ο αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση προκάλεσε τη μη ολοκλήρωση της Vuelta, μια διεθνή ντροπή που μεταδόθηκε παγκοσμίως». Ανάλογες κατηγορίες εξαπέλυσε και η πρόεδρος της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός έγινε υπεύθυνος για κάθε επεισόδιο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση απάντησε κατηγορώντας τον Σάντσεθ για «αντιισραηλινές και αντισημιτικές επιθέσεις», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιδεόν Σαάρ τον κατηγόρησε ότι «έδωσε το σήμα στην παλαιστινιακή μάζα να καταστρέψει τον αγώνα».

Πρόσφατα, το Ισραήλ απαγόρευσε σε δύο αριστερούς υπουργούς της κυβέρνησης Σάντσεθ – την Γιολάντα Ντίαθ και τη Σίρα Ρέγκο – την είσοδο στη χώρα λόγω της κριτικής τους.

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Elcano τον Ιούλιο έδειξε ότι η πλειονότητα των Ισπανών στηρίζει τη στάση της κυβέρνησης: 82% θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και 70% ζητούν κυρώσεις από την ΕΕ.

Αν και η δεξιά αντιπολίτευση απορρίπτει τον όρο «γενοκτονία», ο Φεϊχόο άσκησε κριτική και στον Νετανιάχου, λέγοντας πως «η απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς δεν μπορεί να είναι η θανάτωση αθώων Παλαιστινίων πολιτών».