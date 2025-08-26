Ο συμπέθερος του Τραμπ σνόμπαρε τη γαλλική κυβέρνηση

Μετά τις κατηγορίες κατά της γαλλικής κυβέρνησης γύρω από τον “αντισημιτισμό”, ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, επέλεξε να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη διπλωματική σύγκρουση δια της… απουσίας του

Σε μια πρωτοφανή διπλωματική κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος έστειλε αντ’ αυτού τον αναπληρωτή του, όταν κλήθηκε από το Γαλλικό ΥΠΕΞ, σχετικά με επιστολή του που έκανε λόγο για “αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό”.

Συγκεκριμένα, μετά την κλήση του από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επιστολή που κατηγορούσε το Παρίσι για ανεπαρκή δράση κατά του αντισημιτισμού, ο Αμερικανός πρέσβης έστειλε στη θέση του τον επιτετραμμένο της πρεσβείας, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Στη συνάντηση της Δευτέρας το απόγευμα στο Κε ντ’ Ορσέ, δύο ανώτεροι Γάλλοι διπλωμάτες δήλωσαν στον Αμερικανό αξιωματούχο ότι η επιστολή του Κούσνερ ήταν “απαράδεκτη τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη μορφή”.

“Οι επικρίσεις που εξέφρασε ο πρέσβης συνιστούν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας και μετέφεραν μια εκτίμηση που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της σταθερής κινητοποίησης της Γαλλίας στην καταπολέμηση της μάστιγας του αντισημιτισμού”, ανέφερε η διπλωματική πηγή.

“Υπενθυμίστηκε ιδίως στον επιτετραμμένο το σύνολο των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού, του Αντισημιτισμού και των Διακρίσεων λόγω Καταγωγής, καθώς και το γαλλικό νομικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις ψηφιακές πλατφόρμες να αποσύρουν περιεχόμενο μίσους και υποκίνησης βίας”.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε ότι ο Κούσνερ είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τη Γαλλία στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, σύμφωνα με τη γαλλική πηγή.

Οι Γάλλοι διπλωμάτες απάντησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διμερείς συζητήσεις για τον αντισημιτισμό που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2024, “υπό την προϋπόθεση ότι οι συζητήσεις μας θα διεξαχθούν σε κλίμα εμπιστοσύνης και με πνεύμα εποικοδομητικό, όπως αναμένεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες”.

Το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο Κούσνερ

Ο Κούσνερ, επιχειρηματίας στον τομέα ακινήτων και πατέρας του γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν “βαθιά ανησυχία για τη δραματική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και για την έλλειψη επαρκούς δράσης από την κυβέρνησή σας για την αντιμετώπισή του”.

Στην επιστολή, ο Κούσνερ επανέλαβε τα επιχειρήματα του Νετανιάχου. «Δηλώσεις που εξευτελίζουν το Ισραήλ και ενέργειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία» επεσήμανε ο Αμερικανός διπλωμάτης. «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατόν να υπεκφεύγουμε: το αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία» υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτυρήθηκε, επίσης, γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα» και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας.

Αφού εξύμνησε τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, τόνισε πως «η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι εφικτή, αρκεί οι ηγέτες να έχουν τη βούληση να δράσουν». Με αυτό το σκεπτικό, ο πρεσβευτής κάλεσε τον πρόεδρο Μακρόν «να προχωρήσει άμεσα σε αποφασιστικές ενέργειες».

Τα γαλλικά ΜΜΕ ρίχνουν φως στον βίο και την πολιτεία του

Όπως ήταν επόμενο, τα γαλλικά ΜΜΕ έβαλαν στο στόχαστρο τον Τσαρλς Κούσνερ παρουσιάζοντας… τον βίο και την πολιτεία του.

Σύμφωνα με τη LeFigaro, ο 70χρονος μπορεί να υπερηφανεύεται για μια διαδρομή που θυμίζει μυθιστόρημα. Μέσα σε 20 χρόνια, βρέθηκε από το κελί μιας φυλακής στην Αλαμπάμα, στους πολυτελείς χώρους ενός αρχοντικού στην οδό Φομπούρ-Σεντ-Ονορέ.

Τον περασμένο Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι -μια από τις πλέον περιζήτητες και υψηλού κύρους διπλωματικές θέσεις- και πλέον ο 70χρονος πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και κατασκευαστής ακινήτων ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στην επίσημη κατοικία των Αμερικανών πρέσβεων στο Παρίσι — ένα ακίνητο-στολίδι στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το 2005, ο Τσαρλς Κούσνερ καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση για φοροδιαφυγή, παράνομες χρηματοδοτήσεις πολιτικών εκστρατειών και απόπειρα εκβιασμού μάρτυρα. Η υπόθεση έπληξε σοβαρά τη φήμη της οικογένειας Κούσνερ, μιας ιδιαίτερα γνωστής οικογένειας στην ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα του Νιου Τζέρσεϊ.

Η μητέρα του Τσαρλς είχε δραπετεύσει το 1943 από το γκέτο της Ναβαχρούντακ —τότε στην Πολωνία— μέσα από μια υπόγεια σήραγγα, μαζί με άλλους Εβραίους. Έζησε κρυμμένη για πάνω από έναν χρόνο σε δάσος, όπου και γνώρισε τον Τζόζεφ, τον μελλοντικό σύζυγό της. Μετά από τρεισήμισι χρόνια σε προσφυγικό καταυλισμό στην Ιταλία, το ζευγάρι μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τσαρλς Κούσνερ Associated Press

Ο Τζόζεφ Κούσνερ εργάστηκε στον κατασκευαστικό κλάδο και στη συνέχεια ίδρυσε τη δική του εταιρεία στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο μικρότερος γιος του, Τσαρλς, την μετέτρεψε σε ένα τεράστιο κτηματομεσιτικό «βασίλειο». Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο Τσαρλς είναι ιδιαιτέρως δραστήριος στον κομμάτι της φιλανθρωπίας: έχει χρηματοδοτήσει δύο εβραϊκά σχολεία με τα ονόματα των γονιών του, έχει ενισχύσει οικονομικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία στο Ισραήλ, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα.

Παράλληλα, ήταν χορηγός σε εκστρατείες Δημοκρατικών, μεταξύ αυτών και του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Τζέιμς ΜακΓκριβι, ο οποίος του ανέθεσε το 2002 την ηγεσία της Λιμενικής Αρχής Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ.

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ξέσπασε έντονη διαμάχη με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μάρεϊ, σχετικά με τα οικονομικά της οικογενειακής επιχείρησης. Η Εισαγγελία του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησε έρευνα, και τότε ο Κούσνερ προχώρησε σε ένα σχέδιο εκδίκησης που έκανε τον γύρο του κόσμου: προσέλαβε μια σεξεργάτρια για να παγιδεύσει τον γαμπρό του, Μπιλ Σούλντερ, τον οποίο υποψιαζόταν πως είχε καταθέσει εναντίον του. Βιντεοσκόπησε κρυφά τις ερωτικές τους επαφές και έστειλε το βίντεο στην αδελφή του, Έσθερ. Το σχέδιο όμως απέτυχε και η υπόθεση εξελίχθηκε σε τεράστιο σκάνδαλο. Ο Κούσνερ καταδικάστηκε και εξέτισε την ποινή του σε φυλακή της Αλαμπάμα.

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επηρέασε τον οικοδομικό όμιλο των Κούσνερ, αλλά σταδιακά ανέκαμψε. Το ίδιο και ο επικεφαλής του: το 2016, χάρη στον γιο του, Τζάρεντ —ο οποίος έγινε ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο— ο Τσαρλς Κούσνερ απέκτησε πρόσβαση στα υψηλότερα κλιμάκια εξουσίας. Ωστόσο, τα μέτωπα μέσα στην οικογένεια φαίνεται πως παρέμειναν ανοιχτά.

«Πιστεύω ότι ο Θεός και οι γονείς μου στον παράδεισο συγχωρούν τις δικές μου αξιόποινες πράξεις» δήλωσε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του, μετά την αποφυλάκισή του. «Αλλά δεν νομίζω ότι θα συγχωρέσουν ποτέ τον αδερφό και την αδερφή μου που ξεκίνησαν ποινική έρευνα και έστειλαν τον αδερφό τους στη φυλακή από ζήλια, μίσος και κακία».

Ο Κούσνερ έγινε στη συνέχεια βασικός χρηματοδότης της τραμπικής πολιτικής σκηνής, όπως διαβεβαίωνε «χωρίς δεύτερες σκέψεις». «Θα προτιμούσα να μην λάβω προεδρική χάρη» είχε δηλώσει στους New York Times το 2018, για να αποφύγει νέα αρνητική δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά, δεν αρνήθηκε την προεδρική χάρη όταν του απονεμήθηκε από τον Τραμπ δύο χρόνια αργότερα — με αναφορά, μάλιστα, στο φιλανθρωπικό του έργο.

Ο πρώην πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ, Ζεράρ Αρό, σχολίασε δηκτικά τον διορισμό του Κούσνερ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter): «Συνιστώ να διαβάσετε το βιογραφικό του. Είναι “ζουμερό”, όπως θα έλεγαν οι Αμερικανοί… Περιττό να πούμε πως δεν έχει την παραμικρή γνώση για τη χώρα μας. Τουλάχιστον θα έχει πρόσβαση στον πρόεδρο. Παρηγορούμαστε όπως μπορούμε».

Άλλοι επικριτές εστιάζουν στον εξόφθαλμο νεποτισμό που χαρακτηρίζει τον διορισμό αυτό. Το ερώτημα που παραμένει, πάντως, είναι αν ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ θα μπορέσει τελικά να ασκήσει πραγματική επιρροή στη γαλλοαμερικανική διπλωματία.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει πραγματικό ρόλο. Οι πρεσβείες συχνά αποτελούν τιμητικά “τρόπαια”. Εξάλλου, σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλά απευθείας με τον Εμανουέλ Μακρόν» εκτιμά ο Λορίκ Ενετόν, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών Σεν-Κεντέν.

Ωστόσο, η τετραετής θητεία του Τσαρλς Κούσνερ στο Παρίσι δύσκολα θα αποδειχθεί εύκολη υπόθεση. Οι αμερικανικοί δασμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι βαθιές διαφωνίες Τραμπ–Μακρόν σε ζητήματα όπως το ΝΑΤΟ, η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, προμηνύουν ένα τεταμένο διπλωματικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τη LeFigaro, η θέση του Αμερικανού πρέσβη στο Παρίσι έχει δοθεί σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Μπενιαμίν Φραγκλίνος και ο Τόμας Τζέφερσον. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρόλος αυτός δίνεται συχνά ως ανταμοιβή σε ισχυρούς χρηματοδότες πολιτικών εκστρατειών. Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε διορίσει την Τζέιμι ΜακΚουρτ, επιχειρηματία με σπουδές στη Γαλλία.

Ο νέος απεσταλμένος, αντίθετα, δεν φαίνεται να μιλά γαλλικά ούτε να έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα. Παρά ταύτα, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν αναμένεται να φέρει εμπόδια στην επικύρωση του διορισμού του.