Ο Τεντ Κρουζ συγκρίνει τις απειλές του προέδρου της FCC με αυτές ενός μαφιόζου για το “μαύρο” στον Κίμελ

Πυρά προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, μετά τις απειλές πως θα ανακαλέσει την άδεια του δικτύου ABC. Τον παρομοίασε με χαρακτήρα από το “Goodfellas”.

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε Αμερικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), με αφορμή την απόφαση για την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ και την απομάκρυνση του παρουσιαστή από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Τέξας υποστήριξε ότι η στάση του προέδρου Μπρένταν Καρ θυμίζει “μαφιόζο” και χαρακτήρισε την απειλή προς το τηλεοπτικό δίκτυο ABC “επικίνδυνη όσο δεν πάει”.

“Αυτό βγήκε κατευθείαν από το Goodfellas“, σχολίασε σκωπτικά ο Κρουζ, μιμούμενος μάλιστα τον τρόπο ομιλίας γκάνγκστερ από την ταινία.

Μιλώντας στο podcast του “Verdict with Ted Cruz”, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ξεκαθάρισε ότι απεχθάνεται όσα είπε ο Τζίμι Κίμελ για τον Τσάρλι Κερκ και δήλωσε “ενθουσιασμένος” που ο παρουσιαστής απομακρύνθηκε. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον πρόεδρο της FCC “καλό τύπο”, αλλά με “επικίνδυνη” στάση.

“Αυτό που είπε είναι επικίνδυνο όσο δεν πάει”, σημείωσε, αναφερόμενος στην απειλή του Καρ ότι μπορεί να ανακληθεί η άδεια του ABC. “Είπε ξεκάθαρα, θα σας ‘κόψουμε’ από τον αέρα, ώστε να μη μεταδίδετε πια και ότι μπορούν να το κάνουν με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Αυτό είναι κατευθείαν από το Goodfellas. Είναι σαν μαφιόζος που μπαίνει σε μπαρ και λέει: ‘Ωραίο μπαράκι έχετε εδώ, κρίμα θα ’ναι να του συμβεί κάτι‘”, πρόσθεσε, μιμούμενος φωνή γκάνγκστερ.

Ο Κρουζ προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση αρχίσει να απαγορεύει και να ρυθμίζει το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, “οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές και για τους συντηρητικούς”.

“Αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, θα έρθει η στιγμή που οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν ξανά τον Λευκό Οίκο. Και τότε θα μας φιμώσουν. Θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη αδίστακτα. Και αυτό είναι επικίνδυνο“, τόνισε χαρακτηριστικά.