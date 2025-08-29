Ο Τραμπ ανακαλεί την προστασία της Κάμαλα Χάρις από τις Μυστικές Υπηρεσίες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακάλεσε την παράταση της προστασίας της Κάμαλα Χάρις από τις Μυστικές Υπηρεσίες, η οποία της είχε δοθεί με εντολή Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ ακύρωσε τα μέτρα προστασίας που παρείχαν οι μυστικές υπηρεσίες για την ασφάλεια της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2024 Κάμαλα Χάρις, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο αντίγραφο μιας σχετικής επιστολής.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι πρώην πρόεδροι διατηρούν την προστασία τους εφ’ όρου ζωής, ενώ οι πρώην αντιπρόεδροι έχουν κάλυψη μόνο για έξι μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους.

Για τη Χάρις, η περίοδος αυτή έληξε στις 21 Ιουλίου, ωστόσο, η ασφάλειά της είχε παραταθεί για έναν χρόνο με απόρρητη εντολή που είχε υπογράψει ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λίγο πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο και την οποία ο Τραμπ ακύρωσε.

Στο έγγραφο που απηύθυνε στον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Τραμπ όριζε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 παύουν όλα τα πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρώην αντιπρόεδρο.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει: “Με την παρούσα επιστολή σας εξουσιοδοτώ να διακόψετε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την ασφάλεια είχε προηγουμένως εγκριθεί με Εκτελεστικό Υπόμνημα, πέραν όσων απαιτούνται από τον νόμο, για το εξής πρόσωπο, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025: Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Ντ. Χάρις”.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Χάρις προετοιμάζεται για περιοδεία σε πολλές πόλεις με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της “107 Days”, γεγονός που θα την επαναφέρει έντονα στο δημόσιο προσκήνιο.

Η ίδια, μέσω της συμβούλου της Κίρστεν Άλεν, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τη Μυστική Υπηρεσία για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή που δείχνει.

Οι πρόεδροι και οι υποψήφιοι πρόεδροι αντιμετωπίζουν συχνά απειλές κατά της ζωής τους. Υπενθυμίζεται, πως ο Τραμπ δέχτηκε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία πέρσι, ενώ και η Χάρις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις ασφαλείας της, είχε αυξημένους κινδύνους λόγω του ότι ήταν η πρώτη γυναίκα αλλά και η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατείχε το αξίωμα. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν όταν έγινε υποψήφια πρόεδρος και παρέμειναν υψηλές μέχρι και τον Ιανουάριο μετά τις εκλογές, όταν οι εντάσεις γύρω από τα αποτελέσματα ήταν ακόμα έντονες.

Η παράταση που είχε δοθεί της εξασφάλιζε όχι μόνο προσωπική φύλαξη, αλλά και την συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση απειλών, κοινωνικών δικτύων και άλλων πηγών. Με την ακύρωση της προστασίας της, η ομάδα της εκφράζει έντονες ανησυχίες για την μη πρόσβασή της σε αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, το σπίτι της στο Λος Άντζελες δεν θα φυλάσσεται πλέον από ομοσπονδιακούς πράκτορες, με την ιδιωτική κάλυψη παρόμοιου επιπέδου να της κοστίζει εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, είχε ήδη χάσει την προσωπική του προστασία από τις 21 Ιουλίου, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η Χάρις έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2024 από τον Τραμπ, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε άμεσα για την εξέλιξη εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την απόφαση του Τραμπ, δηλώνοντας: “Η ασφάλεια των δημόσιων λειτουργών δεν θα έπρεπε ποτέ να εξαρτάται από αλλοπρόσαλλες, εκδικητικές πολιτικές παρορμήσεις”.

Ακόμη, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε την κίνηση “ακόμη μία πράξη πολιτικών αντιποίνων” επικοινωνώντας με τον Νιούσομ το βράδυ της Πέμπτης για το θέμα.

Σημειώνεται, πως ο Τραμπ έχει επίσης καταργήσει την ομοσπονδιακή προστασία ασφαλείας και για άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τον έχουν επικρίνει, όπως ο πρώην σύμβουλός του επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, ενώ επίσης τον Μάρτιο, έθεσε τέλος στην προστασία για τα παιδιά του Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν και Άσλεϊ Μπάιντεν.