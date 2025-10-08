O Τραμπ ίσως πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας – Οι διαπραγματεύσεις “φαίνεται ότι πάνε καλά”

“(Η εκεχειρία) νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμβεί, υπάρχουν πολύ κακές πιθανότητες. Ίσως πάω και εγώ εκεί στα τέλη της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή” είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, «ίσως την Κυριακή».

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς «φαίνεται ότι πάνε καλά» και μια συμφωνία «είναι πολύ κοντά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχουμε μια πολή καλή ομάδα εκεί, πολύ καλούς διαπραγματευτές αλλά δυστυχώς υπάρχουν καλοί διαπραγματευτές και από την άλλη πλευρά» πρόσθεσε.

(Η εκεχειρία) νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμβεί, υπάρχουν πολύ κακές πιθανότητες. Ίσως πάω και εγώ εκεί στα τέλη της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή. Θα το δούμε, αλλά υπάρχοπυν πολλές ελπίσες οι διαπραγματεύσεις να πάνε καλά» κατέληξε, δίχως να ονομάσει ποια χώρα σκέπτεται να επισκεφτεί.

Μια εκεχειρία για τη Γάζα μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες

Μια συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις και τις οποίες επικαλείται το CNN.

Δύο ισραηλινές πηγές χαρακτήρισαν ότι η συμφωνία βρίσκεται «πολύ κοντά», με τη μία να αναφέρει ότι μια ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή εκτίμησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει μέσα σε δύο ημέρες, με την απελευθέρωση ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πρόοδο, σημειώνοντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί «μέσα σε λίγες ημέρες».

Σε περαιτέρω ένδειξη ότι οι συνομιλίες προχωρούν θετικά, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία ενός προκαταρκτικού σχεδίου απόφασης για την εκεχειρία, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για ομήρους πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία, υπάρχει μικρό χρονικό περιθώριο για καταθέσεις προσφυγών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις απελευθερώσεις. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το νομικό εμπόδιο.