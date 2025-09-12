Τσάρλι Κερκ: Βίντεο – ντοκουμέντο με τον ύποπτο μετά τη δολοφονία

Νέο βίντεο με τις κινήσεις του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές. Οι ενέργειες μετά τη δολοφονία και τα νέα ευρήματα.

Εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βασικού υπόπτου της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ έχουν εξαπολύσει τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές στη Γιούτα.

Η δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία -ακόμη και σε ευρύτερο πλαίσιο-, με τις αρχές να ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τη σύλληψη του υπευθύνου.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο που απεικονίζει τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται ο ύποπτος να κινείται στην οροφή του κτιρίου από το οποίο πυροβόλησε, να κατεβαίνει στον δρόμο και στη συνέχεια να κινείται σε δασώδες σημείο, στο οποίο βρέθηκε κυνηγετικό τουφέκι.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν, επίσης, ότι βρέθηκε το φερόμενο όπλο του εγκλήματος, καθώς και σημάδια από παπούτσι, παλάμη και πήχη. Συλλέχθηκαν εκτεταμένα ιατροδικαστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και πιθανό DNA.

Το τουφέκι είναι ένα παλαιότερο μοντέλο, εισαγόμενο, Mauser .30-06, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ABC News. Η τοποθεσία του όπλου φαίνεται να αντιστοιχεί στη διαδρομή που ακολούθησε ο ύποπτος.

Η χρησιμοποιημένη σφαίρα ήταν ακόμα στη θαλάμη και τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες περιείχαν γραπτό κείμενο, το οποίο σύμφωνα με κάποιους αξιωματούχους της αστυνομίας, ανέφερε “τρανς και αντιφασιστικό” περιεχόμενο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που μοιράστηκαν με τις αρχές. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς σημαίνει αυτό και οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται για να κατανοήσουν τη σημασία του ή αν οι ενδείξεις αυτές είχαν σκοπό να αποπροσανατολίσουν τους ερευνητές.

Το όπλο και οι σφαίρες που βρέθηκαν θα μεταφερθούν στο κύριο εργαστήριο του FBI στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, για την πιο προηγμένη τεχνολογικά ιατροδικαστική ανάλυση. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση, το όπλο θα αποσυναρμολογηθεί για να εξεταστούν τυχόν επιπλέον στοιχεία για τον εισαγωγέα του.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να συνεργαστούν με τις αρχές ώστε να συλληφθεί «αυτός ο μοχθηρός άνθρωπος».

Ο κ. Κοξ δήλωσε ότι, μόλις συλληφθεί ο ύποπτος, οι εισαγγελείς θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Νωρίτερα, το FBI να δημοσιεύει φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον παρέχει σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του υπόπτου μέσω αναγνώρισης προσώπου ή άλλων τεχνολογικών μέσων. Στις εικόνες φαίνεται να φορά μαύρο μπλουζάκι με έναν αετό και την αμερικανική σημαία, καπέλο του μπέιζμπολ και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Ο επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ανέφερε ότι οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν καθώς εκείνος ανέβαινε στη στέγη πανεπιστημιακού κτιρίου.

Τα νεότερα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας που διέπραξε την επίθεση «χάθηκε εύκολα» στο πλήθος στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς η εμφάνισή του ήταν ανάλογη με εκείνη ενός τυπικού φοιτητή, κάτι που του επέτρεψε να περάσει απαρατήρητος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν οι NYT, ο δράστης έφτασε στην πανεπιστημιούπολη λίγο πριν την ώρα της εκδήλωσης του Κερκ, και χρησιμοποίησε τη σκάλα ενός κτιρίου για να ανέβει στην οροφή του.

Αφού πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, κατευθυνόμενος προς μια κοντινή γειτονιά. Το τουφέκι που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία βρέθηκε αργότερα σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. Οι αρχές πιστεύουν ότι η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη λόγω της έλλειψης τεχνολογικών στοιχείων που να επιβεβαιώνουν την αναγνώρισή του.

Η τελευταία επαφή που είχε ο Τσάρλι Κερκ πριν από τη δολοφονία του ήταν με τον 29χρονο φιλελεύθερο TikToker, Χάντερ Κόζακ, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση και είχε έντονες διαφωνίες με τον Κερκ σε πολιτικά ζητήματα.

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο άνδρες συμφωνούσαν σε ένα σημαντικό θέμα: την ελευθερία του λόγου και τη σημασία της ανοιχτής πολιτικής συζήτησης. Ο Χάντερ Κόζακ ρώτησε τον Κερκ για την άποψή του σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις που περιλάμβαναν διεμφυλικά άτομα. Ο διάλογος τους ήταν σύντομος και έντονος, όταν ξαφνικά ακούστηκε ο πυροβολισμός που οδήγησε στον θάνατο του Κερκ.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος JD Vance και η σύζυγός του, Ούσα, επισκέφθηκαν το Σολτ Λέικ Σίτι την Πέμπτη και συναντήθηκαν με την οικογένεια του Κερκ.

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε αεροπορικώς με το Air Force Two στον Φοίνιξ, όπου εδρεύει η πολιτική του οργάνωση. Η συνάντηση με την οικογένεια είχε ως στόχο να εκφράσει την υποστήριξή του και να αποτίσει φόρο τιμής στον πολιτικό ακτιβιστή.

Αν και η εκδήλωση του Τσάρλι Κερκ είχε προσελκύσει περίπου 3.000 άτομα, φαίνεται ότι η ασφάλεια ήταν ανεπαρκής. Παρά την υψηλή συμμετοχή του κοινού, μόνο έξι αστυνομικοί και μια μικρή ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που συνοδεύει τον Κερκ βρίσκονταν στον χώρο της εκδήλωσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τα μέτρα προστασίας σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Πανεπιστημίου της Γιούτα, Τζεφ Λονγκ, επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια ήταν πολύ περιορισμένη, ενώ είχαν παρατηρηθεί και άλλες αδυναμίες ασφαλείας στον ανοιχτό χώρο.