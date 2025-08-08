Ο Τραμπ αναγγέλλει “ιστορική σύνοδο ειρήνης” μεταξύ Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την υπογραφή μιας “ιστορικής συμφωνίας ειρήνης” μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν θα υπογράψουν σήμερα Παρασκευή (08/08) στην Ουάσινγκτον, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια «ιστορική» συμφωνία ειρήνης για να βάλουν τέλος στην εδαφική σύγκρουση που φέρνει αντιμέτωπες εδώ και δεκαετίες αυτές τις δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολλοί ηγέτες επιχείρησαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι που αυτό επιτεύχθηκε τώρα, χάρη στον ‘ΤΡΑΜΠ’», διακήρυξε χθες, Πέμπτη (07/08), το βράδυ ο Τραμπ μέσω του Truth Social, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μια «τελετή υπογραφής της ειρήνης» θα οργανωθεί στη διάρκεια αυτής της «ιστορικής συνόδου κορυφής» με τη συμμετοχή του αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ και του αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

“Ανυπομονώ να φιλοξενήσω τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, στον Λευκό Οίκο αύριο για μια Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης. Αυτά τα δύο Έθνη βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί Ηγέτες έχουν προσπαθήσει να τερματίσουν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον “ΤΡΑΜΠ”. Η Διοίκηση μου έχει εμπλακεί με τις δύο πλευρές για αρκετό καιρό.

Αύριο, ο Πρόεδρος Αλίγιεφ και ο Πρωθυπουργός Πασινιάν θα με συναντήσουν στον Λευκό Οίκο για μια επίσημη τελετή υπογραφής Ειρήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επίσης Διμερείς Συμφωνίες με τις δύο χώρες, για την επίτευξη οικονομικών ευκαιριών από κοινού, έτσι ώστε να ξεκλειδώσουμε πλήρως το δυναμικό της Νοτίου Καυκασιανής Περιοχής. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους γενναίους Ηγέτες που κάνουν το σωστό για τους Μεγάλους Λαούς της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Θα είναι μια Ιστορική Μέρα για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Κόσμο.” λέει στην ανάρτησή του.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί αρχικά τους δύο ηγέτες χωριστά και θα υπογράψει με καθέναν μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη χώρα τους, πριν από την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:14 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο αρμενικό έδαφος, ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» ή TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Το Ερεβάν επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός της Αρμενίας θα έχει συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο «για την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στην Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η αρμενική κυβέρνηση πρόσθεσε πως μια «τριμερής σύνοδος (…) με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αζέρο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί επίσης για να συμβάλει στην ειρήνη, την ολοκλήρωση και την οικονομική συνεργασία στην περιοχή».