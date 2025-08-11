Ο Τραμπ διώχνει άρον άρον τους άστεγους από την Ουάσινγκτον

Tην απομάκρυνση των αστέγων από την Ουάσιγκτον απαιτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο “ανακαίνισής” της. Βγάζει εκατοντάδες πράκτορες στους δρόμους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι άστεγοι πρέπει να «φύγουν» από την Ουάσιγκτον, δεσμευόμενος να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της δημάρχου, Μιούριελ Μπάουζερ, συγκρίνοντας τις αναφορές του Λευκού Οίκου για την πόλη με «υπερβολές» που τη θυμίζουν με τη Βαγδάτη.

«Θα σας δώσουμε μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», έγραψε την Κυριακή. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη Τύπου για το σχέδιό του να κάνει την πόλη «πιο ασφαλή και πιο όμορφη από ποτέ».

Η Μπάουζερ απάντησε: «Δεν βιώνουμε αύξηση της εγκληματικότητας».

Ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα διάταγμα που διευκολύνει τη σύλληψη αστέγων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα διέταξε την ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους της Ουάσιγκτον.

«Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν ΑΜΕΣΑ», έγραψε στο Truth Social την Κυριακή. «Θα σας δώσουμε μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, εκεί που ανήκετε».

Δίπλα σε φωτογραφίες με σκηνές και σκουπίδια, πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει ‘ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣ’. Θέλουμε την πρωτεύουσά μας ΠΙΣΩ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας!».

Το σχέδιο για “σκηνές υψηλής ποιότητας”

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου του προέδρου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Ωστόσο, σε ομιλία του το 2022, είχε προτείνει τη μεταφορά αστέγων σε «σκηνές υψηλής ποιότητας» σε φθηνά οικόπεδα εκτός πόλεων, με πρόσβαση σε τουαλέτες και ιατρικό προσωπικό.

Προ ολίγων ημερών, ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων -συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας Εθνικών Πάρκων, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, του FBI και της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών- στην Ουάσιγκτον, για να περιορίσουν αυτό που χαρακτήρισε «εντελώς εκτός ελέγχου» επίπεδα εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, έως και 450 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Η κίνηση αυτή, όπως γράφει το BBC, ήρθε μετά την επίθεση σε έναν 19χρονο πρώην υπάλληλο του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Διακυβέρνησης (Doge), σε μια απόπειρα ληστείας αυτοκινήτου στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ σχολίασε το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του αιμόφυρτου θύματος.

Μιλώντας στο MSNBC, η Μπάουζερ δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι το 2023 είχαμε μεγάλη αύξηση εγκληματικότητας, αλλά δεν είναι πια 2023. Τα τελευταία δύο χρόνια μειώσαμε τη βίαιη εγκληματικότητα στην πόλη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».

Καταδίκασε επίσης τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, επειδή χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον «πιο βίαιη από τη Βαγδάτη».

«Οποιαδήποτε σύγκριση με χώρα που σπαράσσεται από πόλεμο είναι υπερβολική και ψευδής», είπε.

Τα στατιστικά της εγκληματικότητας και των αστέγων

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στην Ουάσιγκτον παραμένει σχετικά υψηλός σε σχέση με άλλες αμερικανικές πόλεις, με 98 φόνους μέχρι στιγμής φέτος. Οι ανθρωποκτονίες έχουν αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, ομοσπονδιακά στοιχεία δείχνουν ότι το περασμένο έτος η πόλη κατέγραψε τα χαμηλότερα συνολικά επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας σε 30 χρόνια, αν συμπεριληφθούν ληστείες, επιθέσεις και κλοπές αυτοκινήτων.

Η οργάνωση Community Partnership, που εργάζεται για τη μείωση των αστέγων στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι η πόλη των 700.000 κατοίκων έχει περίπου 3.782 άστεγους κάθε βράδυ. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε δημόσια στέγαση ή σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά περίπου 800 ζουν «στον δρόμο».