Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

Επίθεση στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν εξαπέλυσε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα ακολουθήσει στα Μουσεία της χώρας την τακτική που άσκησε στα Πανεπιστήμια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους του να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, όπως επιχείρησε να κάνει και σε κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

“Τα Μουσεία σε όλη την Ουάσινγκτον, αλλά και σε όλη τη Χώρα, είναι ουσιαστικά το τελευταίο τμήμα του «WOKE». Το Σμιθσόνιαν έχει ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, όπου το μόνο που συζητούν είναι το πόσο φρικτό είναι το έθνος μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι υπήρξαν οι καταπιεσμένοι — τίποτα για την Επιτυχία, τίποτα για τη Φωτεινότητα, τίποτα για το Μέλλον. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό, και έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου να περάσουν από τα Μουσεία και να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε με τα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμια, όπου σημειώθηκε τεράστια πρόοδος. Αυτή η Χώρα δεν μπορεί να είναι WOKE, γιατί το WOKE ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ. Έχουμε τη «ΠΙΟ ΖΕΣΤΗ» Χώρα στον Κόσμο και θέλουμε ο κόσμος να μιλάει γι’ αυτήν, και στα Μουσεία μας”.