Ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου

Την ανάγκη για εξεύρεση πραγματικών λύσεων σε επίπεδο ηγετών επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε σε ένα τετ α τετ τον Ρώσο ομόλογό του.

Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κάλεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες που είχε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη στη Μόσχα.

“Εμείς στην Ουκρανία έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η εξεύρεση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο χρόνος για μια τέτοια συνάντηση και το εύρος των θεμάτων που θα συζητηθούν”, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση έρχεται μία μέρα μετά τη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντήσει τον Πούτιν “πολύ σύντομα”.

Το ενδεχόμενο για ένα τετ α τετ των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας άφησε και ο ίδιος ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι υπάρχει “πολύ καλή πιθανότητα” να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που είχε ο απεσταλμένος του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ως “ιδιαίτερα παραγωγικές”, ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι πρόεδροι Ζελένσκι και Πούτιν έχουν συμφωνήσει σε μια τέτοια Σύνοδο Κορυφής, ο Τραμπ απάντησε πως “υπάρχει πολύ καλό ενδεχόμενο”, αποφεύγοντας όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να συναντήσει προσωπικά τον Πούτιν ήδη την επόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται και τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή και του Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ειρήνης στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το σχέδιο Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι δεν περιλαμβάνει συμμετοχή άλλων ηγετών. Οι Eυρωπαίοι ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε ο Τραμπ φάνηκαν να αποδέχονται όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που επικαλείται η εφημερίδα.