Όπου και αν είστε, δεν μπορείτε να κρυφτείτε από τη γάτα σας

Οι γάτες είναι ένα πλάσματα που όσο και αν μελετούν οι επιστήμονες, δεν καταφέρνουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως. Η τελευταία έκπληξη που είχαν να προσφέρουν τα συμπαθή αιλουροειδή είχε να κάνει με τον τρόπο που μπορούν να γνωρίζουν -ανά πάσα στιγμή- πού βρίσκεται ο ιδιοκτήτης τους, μέσα στο σπίτι. Ακόμα και όταν δεν τον βλέπουν.

Το μύθευμα που θέλει τις γάτες να είναι ο ορισμός της ανεξαρτησίας και να μη δίνουν δεκάρα για τον άνθρωπο που τις φροντίζει καταρρίφθηκε για μια ακόμη φορά, μέσω της έρευνας που έκαναν στο University of Kyoto, της Ιαπωνίας.

Όπως είπε ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Σάχο Τακάγκι “είχαμε τις αμφιβολίες μας, ως προς την αδιαφορία των γατών για τα αφεντικά τους, τουλάχιστον συγκριτικά με το πόσο ενδιαφέρονται για αυτούς οι σκύλοι” και έτσι προέκυψε η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences είχε τίτλο “κοινωνικο-χωρική γνώση σε γάτες: διανοητική χαρτογράφηση της τοποθεσίας του ιδιοκτήτη από τη φωνή”.

Αυτό που έκανε ο Dr. Τακάγκι με τους συνεργάτες του, ήταν να καταγράψουν όσα συνέβαιναν όταν 50 δεσποζόμενες γάτες κλείστηκαν (μία προς μία) σε ένα δωμάτιο και άκουγαν επαναλαμβανόμενα τον ιδιοκτήτη τους να φωνάζει το όνομα τους, έξω από το δωμάτιο. Ακολουθούσε η φωνή ενός ξένου που τις φώναζε, ενώ ακουγόταν και η φωνή του ιδιοκτήτη τους που έβγαινε από ηχείο το οποίο είχε στηθεί στην αντίθετη πλευρά του δωματίου, στο οποίο ήταν κλεισμένες.

Οι μελετητές κατέγραψαν το επίπεδο έκπληξης των γατών, βάσει των κινήσεων των αυτιών και του κεφαλιού τους. Φάνηκαν να μπερδεύονται μόνο όταν ξαφνικά η φωνή του ιδιοκτήτη ακουγόταν μέσα από το δωμάτιο -που σήμαινε ότι είχε τηλεμεταφερθεί εκεί. Όλως περιέργως, δεν έδειξαν να εκπλήσσονται όταν αντί της φωνής του ιδιοκτήτη, άκουσαν νιαούρισμα άλλης γάτας ή ηλεκτρονικούς ήχους.

“Η έρευνα έδειξε πως οι γάτες χαρτογραφούν στο μυαλό τους την τοποθεσία τους, βάσει της φωνής του ιδιοκτήτη τους. Φάνηκε πως έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν το αόρατο στο μυαλό τους και έτσι καταλήξαμε στο ότι μπορεί να έχουν πιο βαθυστόχαστο μυαλό, από ό,τι πιστεύαμε έως τώρα”, επισήμανε ο Dr. Ταγκάκι.

Ο βιολόγος και παρουσιαστής της σειράς του BBC με τίτλο “Cats”, Ρότζερ Τέιμπορ πρόσθεσε ότι “δεν προκαλεί βέβαια, έκπληξη πως οι γάτες έχουν αυτήν την ικανότητα. Η επίγνωση της κίνησης -η δυνατότητα τους να παρακολουθούν πράγματα που δεν μπορούν να δουν- είναι ζωτικής σημασίας για τις γάτες. Πολλά από όσα καλείται να ερμηνεύσει μια γάτα στην περιοχή της είναι η επίγνωση του πού βρίσκονται άλλες γάτες.

Είναι επίσης, σημαντικό για το κυνήγι: πώς η γάτα μπορεί να καταλάβει την κίνηση ενός ποντικού κάτω από το γρασίδι, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα (πχ ένα θρόισμα), ώστε να φτιάξει τη σχετική εικόνα στο μυαλό της. Ο ιδιοκτήτης μιας γάτας είναι εξαιρετικά σημαντικός στη ζωή της, αφού είναι αυτός που την ταΐζει και της παρέχει ασφάλεια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει πού βρίσκεται ο ιδιοκτήτης”. Η φωνή του ιδιοκτήτη είναι μέρος αυτού του δεσμού.

