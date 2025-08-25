Οπλισμένοι εθνοφρουροί στους δρόμους της Ουάσινγκτον – Οργή για τον “σερίφη” Τραμπ

Οπλισμένα κυκλοφορούν πλέον τα μέλη της Εθνοφρουράς που επιστρατεύτηκαν για να περιπολούν την Ουάσινγκτον. Ανησυχία για επέκταση του μέτρου και σε άλλες πόλεις.

Μονάδες της Εθνοφρουράς που περιπολούν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να φέρουν όπλα, κλιμακώνοντας την στρατιωτική παρουσία και υλοποιώντας οδηγία που είχε εκδώσει ο υπουργός Άμυνας την προηγούμενη εβδομάδα.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ορισμένες μονάδες σε συγκεκριμένες αποστολές θα είναι οπλισμένες. Όπως τόνισε, όλες οι μονάδες που φέρουν όπλα έχουν εκπαιδευτεί και λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες χρήσης βίας.

Σε ανακοίνωση της κοινής task force που ανέλαβε την επιτήρηση της πρωτεύουσας αναφέρεται ότι οι μονάδες άρχισαν να φέρουν τα υπηρεσιακά τους όπλα και ότι οι στρατιωτικοί κανόνες προβλέπουν τη χρήση βίας «μόνο ως έσχατη λύση και αποκλειστικά σε περίπτωση άμεσης απειλής θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης». Η δύναμη δεσμεύεται να προστατεύει την «ασφάλεια και την ευημερία» των κατοίκων της Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο AP επεσήμανε ότι μόνο στρατιώτες σε συγκεκριμένες αποστολές θα φέρουν όπλα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιπολούν για την παρουσία της επιβολής του νόμου. Οι εργαζόμενοι σε μεταφορές ή διοίκηση πιθανότατα θα παραμείνουν άοπλοι.

AP Rod Lamkey, Jr.

AP Jose Luis Magana

AP Rod Lamkey, Jr.

Αντιδράσεις από κατοίκους και Δημοκρατικούς

Χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί περιπολούν πλέον στους δρόμους της πόλης, προκαλώντας σποραδικές διαμαρτυρίες από κατοίκους.

Η κίνηση αυτή, μέρος της πρωτοφανούς προσπάθειας του Τραμπ να υπερβεί την αρμοδιότητα των τοπικών και πολιτειακών αρχών, συνοδεύεται από σκέψεις για επέκταση των αναπτύξεων σε άλλες πόλεις υπό Δημοκρατικούς, όπως η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Υόρκη.

Ο κυβερνήτης Wes Moore, Δημοκρατικός, έχει επικρίνει την πρωτοφανή επέκταση της ομοσπονδιακής δύναμης του Τραμπ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της φτώχειας στην Ουάσινγκτον. Ο Moore είχε προσκαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα τον Τραμπ να επισκεφθεί την πολιτεία του για να συζητήσουν θέματα δημόσιας ασφάλειας και να περπατήσουν στους δρόμους της πόλης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Moore του μίλησε «με αρκετά επιθετικό και προκλητικό τόνο» και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να επαναλάβει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς που είχε κάνει στο Λος Άντζελες παρά τις αντιρρήσεις του Δημοκρατικού κυβερνήτη Gavin Newsom.

«Το ιστορικό του Wes Moore στην εγκληματικότητα είναι πολύ κακό, εκτός αν παραποιεί τα στοιχεία όπως κάνουν πολλές άλλες “μπλε πολιτείες”», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος ειρωνικά στον Newsom. «Αλλά αν χρειάζεται βοήθεια, όπως έκανε ο Gavin στο Λος Άντζελες, θα στείλω τα ‘στρατεύματα’, όπως συμβαίνει ήδη στην κοντινή Ουάσινγκτον, και θα καθαρίσω την εγκληματικότητα».

Ο Moore απάντησε ότι τον προσκάλεσε στο Μέριλαντ «γιατί φαίνεται να ζει σε μια ευτυχισμένη άγνοια» σχετικά με τη βελτίωση των ποσοστών εγκληματικότητας στη Βαλτιμόρη. Μετά από αύξηση κατά την πανδημία που ακολούθησε τις εθνικές τάσεις, η βίαιη εγκληματικότητα στην πόλη έχει μειωθεί. Τα 200 εγκλήματα ανθρωποκτονίας που αναφέρθηκαν πέρυσι ήταν 24% λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά και 42% λιγότερα από το 2021.

Στην Ουάσινγκτον, όπου ο Τραμπ έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό στρατιωτών και ομοσπονδιακών αστυνομικών, εμφανίστηκαν διάσπαρτες διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο, ενώ ορισμένες περιοχές ήταν ασυνήθιστα ήσυχες. Βίντεο με συλλήψεις κυκλοφόρησαν στα social media.

AP Jose Luis Magana

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επόμενοι στόχοι του μπορεί να είναι το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς ηγέτες. Το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει σχέδιο για επέμβαση στο Σικάγο που θα περιλαμβάνει την Εθνοφρουρά και πιθανόν ενεργές δυνάμεις.

Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, όπως ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker και ο δήμαρχος του Σικάγου Brandon Johnson, καταδίκασαν τις κινήσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τις προσπάθεια κατασκευής κρίσης και κατάχρησης εξουσίας. Ο Johnson δήλωσε ότι η πόλη δεν χρειάζεται «στρατιωτική κατοχή» και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να την μπλοκάρει.

Ο ιερέας Al Sharpton σχολίασε ότι η παρουσία της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα δεν αφορά την εγκληματικότητα, αλλά «προφίλ ανθρώπων», κατηγορώντας τη στρατιωτική επέμβαση για ρατσισμό και διάκριση.